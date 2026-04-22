Ukrajna már felvette a kapcsolatot Orbán Anitával

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy már felvette a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 22. 11:53
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita leendő külügyminiszter Forrás: Facebook/Orbán Anita
Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján – mondta Szibiha a sajtótájékoztatóján, szavait az Interfax hírügynökség idézte szerdán.

Ukrajna
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Fotó: Anadolu/AFP/Berkan Cetin

Ukrajna együttműködne a Tisza-kormánnyal 

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében.

Ez a mi üzenetünk. És ezt az üzenetet továbbítottuk a magyaroknak

– tette hozzá a miniszter.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita leendő külügyminiszter (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu