– Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján – mondta Szibiha a sajtótájékoztatóján, szavait az Interfax hírügynökség idézte szerdán.
Ukrajna már felvette a kapcsolatot Orbán Anitával
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy már felvette a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.
Ukrajna együttműködne a Tisza-kormánnyal
Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében.
Ez a mi üzenetünk. És ezt az üzenetet továbbítottuk a magyaroknak
– tette hozzá a miniszter.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita leendő külügyminiszter (Forrás: Facebook/Orbán Anita)
