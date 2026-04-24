A lap szerint a felvételen Hugg elmondta, hogy korábban Ukrajnában élt és dolgozott a kormánnyal. Saját tapasztalatai alapján „rendkívül korruptnak” nevezte a kijevi vezetést, és azt állította, hogy az ukrán hivatalnokok ellopták az amerikai adófizetők pénzét, és luxuscikkeket (többek között 100 ezer dolláros autókat) vásároltak belőle. Hozzátette, hogy ezt már az Obama-korszak óta megfigyelte.
Amerikai tisztviselő: határtalanul korrupt az ukrán vezetés
Az O’Keefe Media Group újabb rejtett kamerás felvétele komoly vádakat fogalmaz meg Ukrajnával szemben: a videón az amerikai hadsereg egyik magas rangú tisztviselője beszél nyíltan a kijevi vezetés korrupciójáról. A megszólaló, saját ukrajnai tapasztalataira hivatkozva állítja, hogy az amerikai adófizetők pénze luxuskiadásokban tűnhetett el.
A Tűzfacsoport továbbá hozzáfűzte, hogy a videó közzététele után az amerikai hadsereg gyorsan reagált: Hugg-ot adminisztratív eltávozásra helyezték, és kikísérték a Pentagonból. Az ügyben belső vizsgálat indult.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
