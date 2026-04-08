A közelgő választások kérdése is napirendre került a budapesti sajtótájékoztatón, ahol J. D. Vance arról beszélt, hogy a kampány során történtek „a lehető legrosszabb példái” annak, amikor egy külső erő beavatkozik egy szuverén ország belügyeibe.
J. D. Vance: Magyarország is pozitív erő a béke szempontjából
A budapesti sajtótájékoztatón elhangzottak szerint Brüsszel megpróbálta befolyásolni a magyar választásokat, az amerikai alelnök pedig egyértelművé tette: támogatja Orbán Viktort.
Úgy fogalmazott:
„Brüsszel arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon”, majd hozzátette, hogy szerinte mindez politikai okokból történt.
Hangsúlyozta, hogy a magyar választópolgárok nagykorúak, ezért nem lenne szabad, hogy egy idegen hatalom gyermekként kezelje őket.
Vance egyértelművé tette: támogatja Orbán Viktort a választási időszakban.
Mint mondta, „nem frázisokat pufogtattunk, hanem konkrét pontokról egyeztettünk”, és hozzátette, hogy a magyaroknak azt a kérdést kell feltenniük, ki szolgálja az érdekeiket.
Az alelnök kitért arra is, hogy információk szerint az ukrán hírszerzés egyes elemei is megpróbálhattak beavatkozni nemcsak az amerikai, hanem akár a magyar választásokba is.
További Külföld híreink
A sajtótájékoztatón az orosz–ukrán háború is szóba került. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország számára különösen fontos, hogy az Egyesült Államok a béke mellett áll. Mint mondta, nem lehet nem beszélni a háborúról, hiszen Ukrajna területén magyarok élnek, akiket „gyakran brutális kényszerítő körülmények között besoroznak és meghalnak”.
A miniszterelnök elmondta:
korábban felmerült egy amerikai–orosz békecsúcs lehetősége, amelynek helyszínéül az Egyesült Államok Budapestet javasolta. „Magyarország erre igent mondott”, és a szükséges egyeztetéseket is megkezdték.
J. D. Vance ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: az Egyesült Államok azért dolgozik a békén, mert „a háború hatása rossz a kereskedelemre, rossz a gazdaságra, rossz a morálra, erkölcsi költsége is van”.
További Külföld híreink
Hozzátette,
Orbán Viktor segített abban, hogy jobban megértsék, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a felek tárgyalóasztalhoz üljenek. „Úgy hiszem, Magyarország is pozitív erő a béke szempontjából”
– fogalmazott.
Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Forrás: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
