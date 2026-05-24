Összeomlott egy épület a Fülöp-szigeteken: kilencemeletes szállodára kaptak engedélyt, de már a tizediken épült a luxusmedence + videó

At least 30 are feared trapped after a building under construction collapsed in the Philippines. pic.twitter.com/vrwTxv9XK5 — The National (@TheNationalNews) May 24, 2026

A mentési munkálatok továbbra is zajlanak, Sajili ugyanakkor figyelmeztetett: sötétedés után a körülmények jelentősen megnehezíthetik a műveleteket. A tisztviselők elmondták, hogy

az eredetileg jóváhagyott tervek szerint az épület egy kilencemeletes szálloda lett volna, a kivitelezők azonban már a tizedik emeleten kialakítandó úszómedencén dolgoztak.

Rescuers are doing everything they can as over 20 individuals, mostly construction workers, remain trapped for more than 15 hours after a building under construction in Angeles City, Pampanga collapsed on Sunday.



Read more:https://t.co/CJVkkBEkne pic.twitter.com/6e3HopokdW — GMA News (@gmanews) May 24, 2026

A Fülöp-szigeteken gyakoriak a hasonló balesetek

A BBC arról írt, hogy Fülöp-szigeteken gyakoriak a hasonló balesetek, amelyeket sok esetben rossz tervezés, hibás kivitelezés és hiányos projektmenedzsment okoz egy kutatás szerint. Januárban Cebu városában egy hulladéklerakó omlott össze: a tragédiában 11 munkás meghalt, több embert pedig a szeméthegyek alól mentettek ki.

Rendkívüli állapot: kilőttek az árak, veszélyben az üzemanyag-ellátás

Lapunk arról is beszámolt, a fülöp-szigeteki kormány a világon elsőként döntött úgy márciusban, hogy nemzeti energia-vészhelyzetet hirdet a súlyosbodó globális energiaválság miatt. Az ország különösen sérülékeny, hiszen kőolajszükségletének nagyjából 98 százalékát a Közel-Keletről szerzi be – számolt be róla a Reuters.

Borítókép: Az összeomlott szálloda (Fotó: AFP)