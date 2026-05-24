Összeomlott egy épület a Fülöp-szigeteken: kilencemeletes szállodára kaptak engedélyt, de már a tizediken épült a luxusmedence + videó

A Reuters beszámolója és a helyi hatóságok közlése szerint legkevesebb egy ember életét vesztette, huszonegyen pedig eltűntek, miután vasárnap összeomlott egy többszintes épület Angeles városában. A Fülöp-szigeteken történt katasztrófa helyszínén a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a romok alatt rekedt túlélőket. Bár az eredetileg jóváhagyott tervek szerint az épület egy kilencemeletes szálloda lett volna, a kivitelezők már a tizedik emeleten kialakítandó úszómedencén dolgoztak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 17:36
Egy ember életét vesztette, huszonegyen pedig eltűntek Forrás: AFP
Maria Leah Sajili a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 21 eltűntként nyilvántartott ember közül öt biztosan a romok alatt rekedt.

Az öt ember közül ketten kapcsolatba tudtak lépni a mentőegységekkel, a többiek állapotáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

A mentési munkálatok továbbra is zajlanak, Sajili ugyanakkor figyelmeztetett: sötétedés után a körülmények jelentősen megnehezíthetik a műveleteket. A tisztviselők elmondták, hogy 

a kivitelezők azonban már a tizedik emeleten kialakítandó úszómedencén dolgoztak.

A Fülöp-szigeteken gyakoriak a hasonló balesetek

A BBC arról írt, hogy Fülöp-szigeteken gyakoriak a hasonló balesetek, amelyeket sok esetben rossz tervezés, hibás kivitelezés és hiányos projektmenedzsment okoz egy kutatás szerint. Januárban Cebu városában egy hulladéklerakó omlott össze: a tragédiában 11 munkás meghalt, több embert pedig a szeméthegyek alól mentettek ki.

Rendkívüli állapot: kilőttek az árak, veszélyben az üzemanyag-ellátás

Lapunk arról is beszámolt, a fülöp-szigeteki kormány a világon elsőként döntött úgy márciusban, hogy nemzeti energia-vészhelyzetet hirdet a súlyosbodó globális energiaválság miatt. Az ország különösen sérülékeny, hiszen kőolajszükségletének nagyjából 98 százalékát a Közel-Keletről szerzi be – számolt be róla a Reuters.

Borítókép: Az összeomlott szálloda (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
