Ahogy arról lapunk is beszámolt, miután 2025 végén Ausztrália világelsőként megtiltotta a 16 év alattiak számára a legtöbb közösségi platform használatát, az Egyesült Királyság is hasonló lépésre szánta el magát.
Szigorít az ausztrál kormány: súlyos büntetéssel nézhetnek szembe a közösségi oldalak
Ausztrália tavaly decemberben tiltotta be a közösségi médiát a 15 év alattiak körében. Most szigorít az ausztrál kormány a büntetéseken.
A brit kormány bejelentette, hogy a tervek szerint 2027 tavaszától a 16 év alatti fiatalok alapértelmezés szerint nem férhetnek majd hozzá olyan platformokhoz, mint a TikTok, az Instagram, a Facebook, a Snapchat, a YouTube vagy az X.
Keir Starmer miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy az állam közbelépjen, miután a technológiai óriáscégek nem tudták megfelelően megvédeni a gyerekeket az online tér veszélyeitől. A brit kormány adatai szerint a konzultáció során a szülők közel 90 százaléka támogatta a 16 éves korhatár bevezetését.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
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