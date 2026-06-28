Szigorít az ausztrál kormány: súlyos büntetéssel nézhetnek szembe a közösségi oldalak

A brit kormány bejelentette, hogy a tervek szerint 2027 tavaszától a 16 év alatti fiatalok alapértelmezés szerint nem férhetnek majd hozzá olyan platformokhoz, mint a TikTok, az Instagram, a Facebook, a Snapchat, a YouTube vagy az X.

Keir Starmer miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy az állam közbelépjen, miután a technológiai óriáscégek nem tudták megfelelően megvédeni a gyerekeket az online tér veszélyeitől. A brit kormány adatai szerint a konzultáció során a szülők közel 90 százaléka támogatta a 16 éves korhatár bevezetését.

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