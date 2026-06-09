Dömötör Csaba lerántotta a leplet Magyar Péter külföldi tárgyalásairól

Az, hogy vannak politikai nézetkülönbségeink időközönként, az, azt hiszem, demokratikus viszonyok között belefér

– tette hozzá.

Magyar Péter tárgyalásain látványos kommunikáció, kevés érdemi tartalom

Dömötör Csaba bírálta az európai politikai látogatások és sajtóesemények kormányzati kommunikációját.

Azt látom, hogy az abszolút filmszínháznak mondott valami ezekre is kiterjed. Mindenféle imázsvideókat láttam, és voltak sajtótájékoztatók is, de az volt az érzésem, hogy ezek nem a lényegi kérdésekről szólnak

– fogalmazott. Állítása szerint a német és brüsszeli sajtó sem azokat a témákat emelte ki, amelyek a magyar kormányzati álláspont szerint kulcsfontosságúak lennének. A politikus szerint több, Magyarország szempontjából lényeges kérdés – így a védelmi pénzügyi kerethez kapcsolódó vétó ügye vagy a gyorsított uniós tagsággal kapcsolatos viták – nem kaptak érdemi hangsúlyt a nyilvános egyeztetéseken.

A védelmi kerettel kapcsolatos vétó feloldása szóba sem került. Az, hogy Magyarország beadta a derekát a gyorsított tagság ügyében, az szóba sem került. A különadók ügyéről a sajtótájékoztatón egyáltalán nem volt szó, aztán három napon belül megszületik a döntés, hogy az építőipari alapanyag gyártó cégeknek már ezt nem kell majd befizetnie.

Ursula von der Leyen és Magyar Péter Brüsszelben. Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir

Szerinte mindez azt mutatja, hogy a háttérben zajló egyeztetések sok esetben fontosabbak, mint a nyilvánosság előtt elhangzó nyilatkozatok.

Ellenzékben vagyunk, az a helyes magatartás, hogyha kérdezünk és tájékoztatást kérünk, és nemcsak a saját magunk nevében tesszük ezt, hanem sok millió magyar ember nevében. Nem csak azok nevében, akik minket támogattak

– összegezte Dömötör Csaba.