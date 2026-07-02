Nem ő volt az első

Korábban a német nyomozók reménykedtek abban, hogy első gyanúsítottként másvalakit tartóztathatnak le: Lengyelországban megtalálták az ukrán Volodimir Z.-t (nem azonos az ukrán elnökkel), akit azzal vádoltak, hogy búvárként vett részt az Északi Áramlat elleni támadásokban. Az európai elfogatóparancs ellenére Z.-nek sikerült megszöknie – valószínűleg Ukrajna hivatalos segítségével. Egy médiajelentés szerint egy ukrán diplomáciai járművel elhagyta az országot, mielőtt a lengyel rendőrség őrizetbe vehette volna. De az illetékes bíróság amúgy is megtagadta a kiadatását, azzal érvelve: a gázvezetékek elleni támadás háború során elkövetett katonai akció volt, s kétségbe vonta Németország illetékességét is, tekintettel arra, hogy a robbantásokat nemzetközi vizeken követték el.

Zelenszkijék a háttérben?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral. Robbantásról nem volt szó. Fotó: Emmanuele Contini / NurPhoto/AFP

Az Északi Áramlat felrobbantása régóta nemcsak az orosz-ukrán háború, de az európai energiamizéria egyik — rejtélyektől sem mentes — kulcskérdése is. A fő kérdés pedig az, tudott-e az akcióról a kijevi vezetés, esetleg maga rendelte-e el azt? Volodimir Zelenszkij ukrán elnök következetesen tagadta, hogy kormánya bármilyen módon részt vett volna a támadásokban. Feltűnő volt az is, hogy a német Scholz-kormány — soraiban a Zöldekkel — milyen könnyen beletörődött a vezeték megsemmisülésébe. A legnagyobb német ellenzéki párt, az Alternatíva Németországért vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte. Az AfD szerint azt is fel kell tárni például, hogy a német hatóságok kivizsgálták-e a holland titkosszolgálat figyelmeztetését, amely már hónapokkal a robbantás előtt értesülhetett egy lehetséges támadás tervéről. Az ukrán akcióról ráadásul az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA is tudhatott. Sőt Seymour Hersch, az amerikai oknyomozó újságírók veteránja egyenesen azt állította: Joe Biden előző amerikai elnök utasítására robbantották fel a vezetéket.