Visszatérő és új fellépők a jövő évi VeszprémFesten

– A VeszprémFest a korábbi évekhez hasonlóan továbbra sem kötelezi el magát egyetlen zenei műfaj mellett, hanem a legmagasabb nemzetközi színvonalat és minőséget megcélozva a klasszikus zene, a világzene, a dzsessz és a popzene területéről hozza Veszprémbe a műfajok legjobbjait – mondta Mészáros Zoltán fesztiváligazgató a mai sajtótájékoztatón. – A VeszprémFest kísérőrendezvényeként július 8. és 17. között rendezzük meg a Rozé rizling és jazz napok ingyenes programjait az Óváros téren, valamint a Séd-parti jezsuita templomnál is lesznek koncertek július 14–16. között, amelyek programját később ismertetjük – tette hozzá.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere kiemelte: fontosnak tartja, hogy a koronavírus-járvány másfél évének mindennapi kihívásai mellett ne tévesszék szem elől azt a törekvést, hogy Veszprém az európai kulturális és kreatív városok élmezőnyébe tartozzon, melynek most a középmezőnyében van. Majd hozzátette: a VeszprémFest évről évre segíti ennek a célnak a megvalósulását.

Mészáros Zoltán ismertette a VeszprémFest 2022-es fellépőit. Mint megjegyezte, visszatérő és új előadók, együttes egyaránt érkezik a fesztiválra. A nyitónapon a kétszeres Grammy-díjas dzsesszénekes, zongorista és zeneszerző, Diana Krall lép színpadra. A kanadai születésű művésznő a világ jelenleg legkeresettebb női dzsesszelőadója. Eddig ötször járt Magyarországon, 2013-ban, nagy sikert aratva, a VeszprémFesten is fellépett.

Július 12-én az Egyesült Királyság legeredményesebb dzsesszművésze, a dzsesszt, a popot és a rockot egyedi megközelítésben ötvöző Jamie Cullum ad koncertet, aki 2016-ban már járt Veszprémben. A brit művész elsősorban zongorista-énekesként határozza meg önmagát, emellett azonban kiválóan játszik dobon és gitáron is. Legutóbbi anyaga – egyben élete első karácsonyi lemeze – tavaly The Pianoman at Christmas címmel jelent meg. Július 13-án a világ jelenleg legsikeresebb fado-előadója, Ana Moura érkezik Veszprémbe. Portugália talán legszebb zenei hagyományát, a melankolikus, keserédes stílust képviselő művész a valaha élt legfiatalabb fado-énekes, akinek zenei tehetségét és páratlan előadásmódját két Golden Globe és két Amalia-díjjal is elismerték. Moura 2007-ben fellépett a Rolling Stonesszal Lisszabonban, ahol Mick Jaggerrel a No Expectations című dalt adta elő. Együtt dolgozott és színpadra lépett Prince-szel is, aki rajongója lett, olyannyira, hogy 2011-ben inkognitóban megnézte az énekesnő fellépését a budapesti Sziget Fesztiválon.

Forrás: VeszprémFest

A flamenco-salsa-pop legenda, Nicolas Reyes énekessel lép színpadra a The Gypsy Kings július 14-én. Az együttes a VeszprémFest visszatérő előadója. Tizenhárom stúdióalbumuk jelent meg, melyekből több mint 14 millió darabot adtak el világszerte. A VeszprémFest ötödik napján a dzsessz, a soul, és a francia sanzon stíluskeverékében éneklő francia énekesnő, Zaz koncertjét élvezheti a közönség. A művésznőnek 2010-ben jelent meg első albuma, a Zaz, amelyről a Je veux című dal bombasiker lett. Legújabb stúdió albumát a világjárvány ideje alatt készítette el, és októberben jelentette meg Isa címmel. Zaz Organique Tour című koncertsorozatának részeként látogat el Veszprémbe.

A VeszprémFest zárónapján a katonából lett énekes, James Blunt ad koncertet a Veszprém Arénában 2022 februárjában induló, The Stars Beneath My Feet című Európa-turnéjának részeként. Első albuma 2004-ben jelent meg Back To Bedlam címmel, melynek You’re Beautiful című dala azonnal világhírűvé tette. Zenei világára nagy hatással volt a Fleetwood Mac, David Bowie és Elton John. Lemezei 23 millió példányban keltek el, új, greatest hits albuma novemberben jelenik meg The Stars Beneath My Feet (2004–2021) címmel.

Mészáros Zoltán a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a 2022-es VeszprémFest költségvetése 480 millió forint, ennek 63 százalékát jegybevétel (200 millió) és szponzoráció (96 millió) teszi ki, míg 37 százalékát támogatásokból – köztük a város, a Nemzeti Kulturális Alap és az Európa kulturális fővárosa program segítségével – finanszírozzák.

Az előadásokra jegyek már válthatók a VeszpémFest honlapján.

Borítókép: Mészáros Zoltán fesztiváligazgató sajtótájékoztatón (Fotó: Melczer Zsolt)