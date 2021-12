A Magyar Királyság első kis méretű atlaszára is lehet licitálni

Az első érdekesség a Honterus Antikvárium kínálatában egy régi atlasz, ráadásul Korabinszky János Mátyás nagyszerű munkája, a Magyar Királyság első kis méretű atlasza, az ország térképén kívül az 58 megye gravírozott rézlemez lenyomatú térképét tartalmazza. Minden térképlapon fel vannak tüntetve a szabad királyi városok, az egyházmegyék, a falvak, a piacok, a várak, várromok, a birtokok, a posták és a templomok. Mellé tehetjük Görög Demeter hatvan rézmetszett lapból álló Magyar Átlását, az az magyar, horvát, és tót országok vármegyéi és szabad kerületei és a határőrző katonaság vidékeinek közönséges és különös tábláit. Egyenként is szép, keretezni való térképek, de mint a leírásból kiderül, együtt többet érnek.

A kereszténység legszebb ünnepéhez közeledve egy igaz ritkaságot is árverésre bocsátanak: Szenci Molnár Albert első magyar nyelvű bibliafordítása 1608-ban, a németországi Hanauban látott napvilágot. Ez volt a Vizsolyi Biblia első, javított kiadása, amelyet külföldön tanuló peregrinus diáktársai segítségével, annál lényegesen kisebb és könnyebben forgatható méretben nyomtattak ki. Káldi György fordításának alapja a katolikus egyház által hivatalosnak elismert Vulgata, a Szent Jeromostól eredeztethető, az apokrifeket is magában foglaló latin nyelvű Biblia. Az elkészült kéziratot 1612-től évekig tartó alapos cenzúrának vetették alá, majd 1626-ban nyomtatták ki Bécsben. Komáromi Csipkés György Károli szövege alapján készítette a máig egyik leghívebb fordítást, melyet először a margittai református zsinat ajánlott kiadásra Komáromi halála után, 1680-ban.

Egyedi és szenzációs munka Pálffy Károly gróf Vadásznaplóm 1917–1939. elnevezésű, saját kézírással és fényképekkel illusztrált vadászkönyve. A 292 tintával beírt levélen 340 beragasztott fénykép is látható. A leírásban részletezi a körülményeket, vadásztársakat, időjárást, terepviszonyokat, fegyver- és lőszerhasználatot és a többit. A felvételek többsége a leterített állatokról készült, de számos képen a vadászat helyszíne, a gyönyörű táj és csoportképek is szerepelnek. Minden fénykép mellett felirat, a tájképek mellett és a leterített vadaknál is.

A napló egyik oldala Fotó: Oláh Gergely Máté

A személyeknél sokszor csak keresztnevet közöl, de a társaság illusztris tagokból állt: Károlyi Lajos, Károlyi Sándor, Forgách Antal, Waldstein Bubi, Andrássy Manó, Széchenyi Zsigmond, Pálffy Franci, Berchtold Zsiga, Thúróczy Tibor, Esterházy Lulu és Mariska, Keglevich Pista, Erdődy Pál. A felvételek alapján elég pontos képet kapunk az arisztokrácia két háború közötti „szórakozásáról.”

A helyszínek többsége Szomolány, Stomfa, Tótmegyer, azaz a Károlyi-birtok, Czerova-Korlátkő. Az évek végén összegzi a terítéket és számos lőlapot is mellékel a kötetben.

Szép vadászati befejezése a ’39-es háborús évnek. Aggódva nézünk a 40-es évek elébe!

– írta a gróf a napló utolsó sorába.

Ezeken és még sok máson kívül, még lehet licitálni Radnóti Miklós, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, és még sok jeles magyar író dedikált könyvére is.

Borítókép: Az Atlas regni hungariae portatilis részlete (Forrás: Honterus Antikvárium)