Tordai Teri a mosolyát és a mások felé nyújtott kezét őrizné meg

– Végzett valamifajta számvetést a születésnapja közeledtével?

– A Jóisten ajándéka, hogy ennyi feladatom van a nyolcvanadik születésnapom előtt. Nincs is annál szebb dolog, ha az ember ennyi idősen azt csinálhatja, amit szeret, és megkapja a közönségtől azt a visszajelzést, amely nagyon jólesik, és a család életében is részt vehet. Nem szoktam visszafelé nézni, mindig az aznapi teendőkre koncentrálok, vagy amit tervezek a jövőben. Most viszont, ahogy készülődtem Deák Kristóf Az unoka című filmjének a bemutatójára, leültem egy kicsit, és visszapörgettem az életem. Rádöbbentem, hogy milyen érdekes, izgalmas életutat jártam be. Sok jóval és rosszal, de jó rá visszatekinteni. A film szenzációs, még mindig a hatása alatt vagyok. Nagyon tehetséges fiatal rendező, és fontos, megrázó témát dolgoz fel.