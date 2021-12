Türelemre tanító, okos állatmese

Az állatmesék ősidők óta a legnépszerűbbek a népi hagyományban. A magyar népmesék között is számos olyan történetet találunk, amelyekben állatok a főszereplők, de persze temérdek negatív vagy pozitív emberi tulajdonsággal. A mesék Homérosza, a híres ókori görög meseköltő, Ezópusz leírásából – amelyek nagy részét szintén a néphagyományból vette – is nagyon sok állatmese került a köztudatba. Mindez azért érdekes, mert az állatmesék segítenek abban, hogy más szemszögből tekintsünk rá olyan emberek életét érintő problémákra, amelyekkel mindannyiunknak meg kell küzdenünk. Amióta ugyanis világ a világ, mindig is erre voltak a mesék, most is erre vannak.

Garth Jennings, aki mind az első, mind a második rész rendezője és forgatókönyvírója, úgy látszik, pontosan tudja mindezt, remekül választott animációs filmjéhez állatszereplőket.

Egyrészt úgy tűnik, hogy mindkét részben a modern ember problémáival kell megküzdeniük – elsősorban azzal, hogyan valósítsuk meg álmainkat, hogyan teljesítsük ki tehetségünket –, másrészt azért jó igazán Jen­nings mozija, mert egyáltalán nem ez a lényeg. Mindkét részben azt kell megtanulniuk a szereplőknek, hogy egyedül egyáltalán nem megy. A művészi alkotás, esetünkben egy zenés műsor létrehozása, csakis csapatban lehetséges. Mindkét rész azért állja meg a helyét, mert mindezt nem közhelyesen mesélik el az alkotók, hanem sikerül igazán mélyre hatolniuk. Az első részben arról van szó, hogy létre kell hozni egy közösséget. Ez azért nehéz, mert a különböző tulajdonságokkal felvértezett tagoknak (esetünkben állatoknak) úgy kell együttműködniük, hogy közben ne érezzék rosszul magukat. Nem arról van szó, hogy összezörrenés nélkül kellene dolgozniuk, hiszen minden együttműködés konfliktusokkal jár, hanem arról, hogy ezeket ügyesen kezeljék. Ebből a meséből sok ilyet meg lehet tanulni. Ráadásul még az is fontos, hogy megmaradjunk tisztességesnek. Korunkban, amikor sok olyan mintát is látni, hogy a tisztességtelen és gátlástalan magatartás révén könnyebben lehet érvényesülni, nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni.