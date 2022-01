Akinek vérében volt a nevettetés

Latabár Kálmánt rajongásig szerették az emberek, amelyet ő nem érzett tehernek. Feladata, missziója volt a Földön, talán az egyik legfontosabb, mosolyt csalni az arcokra. Mivel gyalog járt, rendszeresen megszólították az utcán, a villamoson, de soha nem érezte fáradtságnak, hogy ilyenkor bohóckodjon, viccelődjön egy csöppet. Azt gondolta, olyan sokan veszik komolyan az életet, olyan sok a küzdelemben megfáradt ember, hogy az a legkevesebb, ha mosolyt csal az arcukra.

A nevetés ugyanis felszabadít, energiát ad, segít tovább élni. A legnehezebb időkben is.

Persze az is igaz, hogy családi hagyomány Latabáréknál a nevettetés. A 20-as évek végén és a 30-as évek elején Árpád öccsével együtt zenés artistaszámokkal turnézott külföldön, a színházi szakma, de még a kritikusok is a parádés esetlenségével hódító kisembert játszó Charlie Chaplinhez és a kőarcként emlegetett, ártatlan és naiv romantikus fiatalembert alakító, ám képtelenül abszurd helyzetekbe keveredő Buster Keatonhöz hasonlították kettősüket. Latabár Kálmánnak nemcsak komédiázós kedvét szerette nagyon a közönség, amely méltatlankodó hanghordozással párosult, és ezzel mondataiban mindig volt némi rendszerkritikus él, hanem kiváló tánctudását is csodálták a nézők, magyar Fred Astaire-ként is emlegették. Képességeit a legjobban a Fővárosi Operettszínház zenés-táncos darabjaiban tudta kamatoztatni, fellépett többek között a Csárdáskirálynőben, A denevérben, A víg özvegyben, 1945 után mindvégig itt játszott. Híresek voltak színpadi rögtönzései is, ám ezeket is gondosan kidolgozta. Állítólag, mielőtt a színpadra állt volna, a színház munkatársainak adta elő vicces ­jeleneteit, miközben figyelte a reakciójukat.

„Hallgassanak rám, vegyenek egy pár törpét, mert nem lesz! Meglátják, itt fogunk állni télvíz idején törpék nélkül!” – mondta Gertler Viktor propagandisztikus filmvígjátékában, az 1953 januárjában bemutatott, máig népszerű Állami áruházban. A film érdekessége, hogy egyrészt a kommunista diktatúrát volt hivatott népszerűsíteni, azt, hogy mindenkinek jut már „szép” konfekcióméretű ruha, ami viszont a gyakorlatban túl rövidre szabott zakókat, a végtelenségig leegyszerűsített, épp ezért a női vásárlók körében finoman szólva nem túl népszerű, vagy másként szólva ronda női ruhákat jelentett. Ez egyrészt értelmezhető a rendszer kritikájaként is, másrészt viszont a film propagandisztikus eszközökkel továbbra is megmarad a Rákosi Mátyás által kijelölt úton, mert azzal a csavarral védi ki a kritikus élt, hogy minden hibát imperialista ármánynak titulál. Arról már nem is beszélve, hogy a film története szerint az áruhiány rémképe is nyugati ármány, hiszen az alkotás végén megjelennek a ruhával teli teherautók.

Latabár Kálmán szerepe mindebben az volt, hogy ő még a polgári világban tanult áruházi eladót alakított, ám ebben az új kommunista rezsimben munkaversennyel kell szembesülnie, az viszont nem tréfa dolog, el kell adni mindent, ha kell az a vásárlónak, ha nem.

A korabeli néző pedig pontosan értette, milyen fájdalmas mélységek húzódnak Latabár Kálmán tréfái mögött, de azt is tudta mindenki, hogy a túlélés egyik fontos eszköze a nevetés. Amit ugyanis kinevet az ember, attól már nem is fél többé.

A kommunisták legnagyobb ellensége a nevetés volt. A tréfák rámutattak a szürreálisan groteszkké váló élet abszurditásai­ra, rámutattak arra, hogy egyet tehet az ember, kikacagja ezt az őrült világot és benne persze magát is. És hiába írta azt a korabeli kritikus a Népszabadság hasábjain, hogy „tehetséges táncoskomikusunkat a közönség elhidegülése figyelmezteti arra, hogy zsákutcába tévedt”, mindenki tudta, hogy hazudnak.

Városuk szülöttére emlékeznek

Kecskeméten a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a KKMM Katona József Emlékház szervezésében várnak minden érdeklődőt a Latabár Kálmán halálának évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre ma 13 órakor. A Latabár Kálmán egykori szülőházát jelző emléktáblánál (Kecskemét, Katona József utca 7.) beszédet mond Aradi Imre, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Latabár Kálmán-díjjal kitüntetett színművésze. A koszorúzást követően mindenkit szeretettel várnak a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Katona József Emlékházban (Katona József utca 5. sz.).

Borítókép: Latabár Kálmán (Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán)