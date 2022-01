Dalmaraton és Dalárnap

A január 22-én 13 órától 18.30-ig tartó dalmaratonon magyar népdalok és műdalok is felcsendülnek az Opera szólistái, énekkari és gyermekkari művészei, valamint ének szakos egyetemi hallgatók előadásában, zongorakísérettel. Elhangzanak többek között Bartók-, Egressy-, Goldmark-, Kacsóh-, Kodály-, Liszt- és Zerkovitz-művek is. Az eseménynek az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós terme ad otthont, az Operaház Facebook-oldalán pedig online is nyomon lehet majd követni. A műsor rendezője Aczél András, háziasszonya pedig Zavaros Eszter. A fellépők között lesz Bakonyi Anikó, Bakos Kornélia, Erdős Róbert, Fekete Attila, Fülep Máté, Gábor Géza, Heiter Melinda, Megyesi Schwartz Lúcia, Megyesi Zoltán, Nagy Zsófia, Rezsnyák Róbert, Rőser Orsolya Hajnalka, Szegedi Csaba, Váradi Zita és Várhelyi Éva is.

Ugyanaznap 11 órától az Eiffel Műhelyház Hevesi Sándor háziszínpadán a Katáng zenekar lép fel egy mesekoncerttel, 16 órától pedig a Poézis együttes koncertjére kerül sor. Másnap tizennégy fővárosi, vidéki és külhoni együttes részvételével, hetedik alkalommal rendezik meg a Dalárnap amatőr kórustalálkozóra az Erkel Színházban. Erkel Ferenc tíz évig volt a Nemzeti Dalár Egylet országos karnagya, ennek emlékét kívánja megőrizni a rendezvény által az Opera. A 12 és 17 óra közötti közvetítés nézői szavazhatnak is, a legjobbnak ítélt kórust jutalomként következő koncertjén Csiki Gábor karigazgató dirigálja majd.

Szamosi Elza és kora címmel készült el az OperaTrezor legújabb kiadványa, amely a nagy hatású operaénekesnő minden, lemezen fennmaradt, jelenleg elérhető hangemlékét tartalmazza. Szamosi Elza alakította a női főszerepet a Bohémélet, a Pillangókisasszony és A Nyugat lánya magyarországi premierjein, az Egyesült Államokban pedig elsőként léptett fel Cso-cso-szánként. A lemezen kortársai – Benkő Henrik, Dienzl Oszkár, Kertész Vilmos, Környei Béla, Krammer Teréz, Márkus Dezső, Sándor Erzsi, Szoyer Ilonka, Takáts Mihály – Puccini-felvételei is helyet kaptak. Pendrive-on jelenik meg továbbá Goldmark Károly Sába királynőjének teljes stúdióváltozata, illetve Tóth Péter Örkény István Tóték című alkotása.

Borítókép: Szamosi Elza és kora című CD (Forrás: Operaház)