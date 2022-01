Nyomorúságos világvége jön

Maria Schrader Én vagyok a te embered című, 2021-ben készült alkotása, amely egy romantikus sci-fi vígjáték, kicsit sem vicces. Mégpedig azért nem, mert a néző érzi a moziban, hogy amit lát, az nem a távoli, hanem a nagyon közeli jövő. És így még a viszonylag viccesnek ható jelenetek is megkeserednek, mert a mozinézőt a film közepe táján hatalmába keríti a rettegés, hogy amit lát, bekövetkezhet. Simán elképzelhető hamarosan egy szerelmi románc egy ember és egy robot között. Ami, ugye, a nyomorúságos és borzalmas világvége első napja lesz.

A film főszereplője Alma, aki a berlini Pergamon Múzeumban dolgozik ókorkutatóként. Azt a megbízást kapja – mivel egyedül él, de szakmájában elismert, okos kutatónő, aki tisztában van a morális kérdések súlyával –, hogy írjon szakvéleményt arról, engedélyezzék-e a robotok házasságát az emberekkel. Hogy gyakorlati tapasztalatot is szerezzen, három hétre össze kell költöznie egy férfi robottal. A humanoid robotokat gyártó cég kicsit meg is nehezíti az ókorkutató nő dolgát, olyan robotot gyárt ugyanis, ami a nő ideálja. Nemcsak kinézetre kapja meg Alma az álompasiját, hanem viselkedését illetően is egy maximálisan együttműködő és engedelmes férfit kap. Az Almát alakító Maren Eggert játéka azért marad meg egészen sokáig az emlékezetünkben, mert úgy néz a filmben végig, ahogy mindannyian nézünk a moziban. Bizalmatlanul, elképedve, félelemmel telve.