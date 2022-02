Karanténéletünk miniben

Régebben még én is ódzkodtam attól, hogy minden tevékenységem az online térbe kerüljön át és csupán a képernyők elé korlátozódjon. Online torna?! Na, még mit nem! Aztán a pandémia következtében hirtelen az online edzés, a digitális oktatás, s a Skype-on keresztüli családi ünneplés mind-mind általánossá vált. A Telekom és a Datalyze közös, 2021-es kutatásában az újfajta digitális rutinokkal foglalkozott. A megváltozott helyzetben nagy segítséget jelentett a digitalizáció. Egy-egy szokás azóta a családi hétköznapok részévé vált, az alkotások pedig egyrészt segítenek feldolgozni a mögöttünk álló nehéz időszakot, másrészt az ötletgazda a családok erőfeszítését is igyekszik elismerni.

Állandóan rohanunk, autóból ki és be, buszról le és fel. De aki akárcsak egy percre is ki szeretne szállni a mókuskerékből, javaslom, sétálgasson például a megújuló Városligetben vagy éppen a Madách téren. Nézzen körbe, keresse meg a színes pöttöm műveket!

A társas kapcsolatok átalakulására szellemesen reflektálnak, megannyi humort rejtenek e kis szobrok.

Milyen, amikor először drónt reptetünk? – lessék meg a Madách téren. Milyen kihívások elé állít a fizikai egészség és a fittség megőrzése? – nézzék meg az Akvárium klubnál, milyen, amikor online tornázunk. Hogyan léptek be a nagyszülők a digitális világba? – e témakört jeleníti meg az Amikor a videochatnek hála nagyiék is velünk kirándulnak című szobor a Fény utcai piacon. Hogyan épültek be az oktatásba a digitális eszközök? A home office elterjedésével miként változott meg az apa szerepe a családokban? – mindezt megleshetik a ligetben. A Dohány utcai zsinagógánál pedig a játékkal töltött percek öltöttek szoborformát.

– Jól kilehetett alakítani a miniszobor-koncepciót, hogy akik a városban szerte járkálnak, felismerhessék, rátalálhassanak, s ezeket látva el tudjanak gondolkozni, s akár magukra tudjanak ismerni

– fejtette ki Plank Antal. A szobrok készítési folyamata sem mondható mindennapinak, hiszen anyaguk nem bronz vagy réz. A projekt tervezői a műanyag mellett tették le a voksukat, amit egy 3D-nyomtató keltett életre: – Az agyagból megtervezett szobrot beszkenneltük, ezt követően kinyomtattuk és ezeket festettem be – mesélte a művész. Hozzátette: – Ez a projekt több új dolgot is tartalmaz. Kikerültek ezek a szobrok, igazából pop-art jelleggel. Tehát nem véglegesen, hanem időszakosan tettük ki őket. – Kiemelte, hogy a technikai megoldás pedig ideálisan illeszkedik a művek tematikájához. A hat kis szobor üde színfoltja lett Budapestnek. Ötletes és figyelemfelkeltő, hiszen a sorozat a legújabb digitális technológiát felhasználva készült el, ami a járvány alatt kialakult családi szokásokon keresztül pontosan a digitális eszközöket, a digitalizáció pozitív hatását állítja a középpontba.

Fotó: Bach Máté

Az utcák egyhangúságát megtörő miniszobrok március 31-ig tekinthetők meg.

Aki nem járja Budapest utcáit, szemügyre veheti az alkotásokat a 3D-s digitális galériát böngészve:

