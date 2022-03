Szinte spin-off a Bridgerton család új évada

Page eltűnését a készítők azzal próbálták ellensúlyozni, hogy a főszereplő pároson kívül számos mellékszálat hoztak a történetbe, amely többsége teljesen felesleges, ám visszahozza az előző évad szinte minden szereplőjét. Hasting az első évadban egyfajta pszichológusként járt legjobb barátjához, a bokszoló Will Mondrich-hoz (Martins Imhangbe). Mondrich most az előkelő uraknak nyit klubot. Az ott zajló események azonban bárhol máshol is történhetnének. Colin Bridgerton (Luke Newton) nem tudja feledni az előző évadban máshoz férjhez ment szerelmét, ezért meglátogatja Marinát (Ruby Barker). A találkozás azonban nem indítja el azt a változást, amelyet a könyvet ismerők már régóta várnak, és a több évados berendelés miatt reménykednek, hogy nemcsak a Colin szerelmét bemutató negyedik évadban láthatnak majd. A következő évad főszereplője Benedict Bridgerton (Luke Thompson) művészi élete sem tesz hozzá semmit a történésekhez, mégis viszonylag sok játékidőt kap.

A Featheringtonok történetszála minden kritikus szerint a legérdektelenebb az évadban. Adott az immár özvegy báróné (Polly Walker) és három lánya, akik nehezen navigálnak az új Lord Featherington (Rupert Young) érkezése okozta viharokban. Az egyetlen érdekesség Penelope (Nicola Coughlan), akiről az előző évad végén kiderült, hogy ő a hírhedt Lady Whistledown, és most azzal tölti az évadot, hogy megpróbálja elkerülni a lebukást. Vele szemben Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) meséje is érdekes, aki a család könyvmoly zsenijeként, Penelope legjobb barátnőjeként és Lady Whistledownt mindenképp leleplezni akaró nyomozóként már az első évadban is számos lehetőséget tartogatott. Kettejük dinamizmusa sokat tesz a második évad nézhetősége érdekében.

Szintén nem lehet panasz a fényképezésre, a díszletekre és a jelmezekre sem. A Bridgerton első évada a túlzott cukormázas fényűzés mintaképe volt, de ha lehet, az idén még teljesebb a pompa. A jelmezek még színesebbek, a díszletek még díszesebbek. A zene viszont megfekszi az ember gyomrát. Az első évad sikerének részét képezték a vonósnégyes feldolgozásban, a Vitamin String Quartet által játszott modern popdalok. Azonban míg két évvel ezelőtt a készítők finom egyensúlyt tudtak tartani az igazi klasszikusok és a popdalok feldolgozásai között, most csak az utóbbit hallhatjuk. És bár megmosolyogtató Madonna Material Girljét hallgatni az elsőbálozók egyik legfontosabb eseményén, a kevesebb ezúttal több lett volna.

Fotó: Netflix/Liam Daniel

Összességében az új Bridgerton család mintha az első évad spin-offja lenne, ami ugyanazokkal a szereplőkkel, de komolyabb tartalommal próbál zsonglőrködni. Önmagában nem baj, ha egy sorozat történetet vagy stílust vált, ha az jobb, mint a korábbi. Jelen esetben azonban nem ez a helyzet. A Bridgertont a közönség nem a komolyságért szereti, hanem a pompás túlzásokért, amelyek segítenek elszabadulni a hétköznapi gondok elől. Ezért fér bele egy olyan kevert rasszú világ ábrázolása, amely még a 21. századi arisztokrácia között sem túl jellemző.

A korábbi évad nyílt szexualitásának minimálisra csökkentése a drámaiság fokozása érdekében ugyan a nagyszülőkkel is nézhetővé teszi a sorozatot, de a történetnek nem tesz jót. A magyarázat egyrészt lehet Kate Sharma nyomán a bollywoodi életérzés beemelése, ahol az indiai erkölcsi normák miatt a csókon kívül más nem történik, másrészt a pandémia okozta kötelező távolságtartás. A forgatást számos alkalommal kellett leállítani koronavírusos megbetegedések miatt, így a testi kontaktus minél tovább való kerülése érthető döntés, mégis hiányérzetet okoz.

A Bridgerton második évada tehát nem nézhetetlen kategória, de messze nem az a könnyed szórakozás, amelyet ettől a rózsaszín cukormáztól várnánk.

Borítókép: jelenet a filmből (Fotó: Netflix/Liam Daniel )