A Magyar Állami Népi Együttes Londonnal ismerteti meg ezeréves kultúránkat

A Múlhatatlan idő elnevezésű gálára meghívott közreműködők közt megtaláljuk a gorál népzenét játszó Trebunie Tutkit Lengyelországból, a rezes cigányzenét játszó Bojan Krstic Orkestart Szerbiából, Juan José Jaén Arroyo flamencotáncost és María Antonia Fernández flamencoénekest Spanyolországból, valamint Alex Torres gitárost és Pirók Zsófia flamencotáncost, Arslanbek Sultanbekov nogaj népzenészt, továbbá szlovák és erdélyi hagyományőrzőket a Gyimesekből, Szászcsávásról, Őrkőről, Mezőkölpényről és Ördöngösfüzesről, s nem utolsósorban Agócs Gergely népzenészt, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackákat, Lakatos Mónikát és Rostás Mihály „Mazsit” a Romengo zenekarból.

Fotó: Dusa Gábor

Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes (MÁNE) vezetője, rendező-koreográfus, a gála színpadra állítója a koronavírus-világjárvány miatt a 2022-re áthúzódó jubileumi évaddal kapcsolatban elmondta: a nehéz helyzet ellenére sikerült méltónak lenniük alapító atyáikhoz. Elárulta azt is: két éve dolgoznak az együttes nemzetközi brand építésén.

– Reményeink szerint, megismertetve a világot a magyar koreográfusi szellemiséggel, beemelve azt az európai kortárs művészetek sorába

– fogalmazott az együttesvezető, majd felidézte a kezdeteket.

– Európai előadás-sorozatunk első állomásaként 2020. október 18-án Milánóban mutattuk be a Liszt-mozaikok című koncertünket, ahol Bartók muzsikája, s az azt inspiráló népzene szólalt meg.

A sorozat következő állomása 2022. június 3-án Londonban lesz, a Sadler’s Wells színházban.

– Állítólag Angliában akadnak olyan tánckritikusok, akik a töltőtollukba táncosvért öntenek, s azzal írják a kritikáikat. Mi életünket és vérünket fogjuk adni a jó kritikákért – mondta humorosan Mihályi Gábor, hozzáfűzve: kíváncsian várják, hogyan fogadják őket, kelet-európai fura szerzeteket a világ egyik kulturális fővárosában.

– Retrospektív előadás helyett, a gyökereinket bemutató, ezeréves kultúránkat megismertető produkcióval lépünk fel

– fogalmazott a rendező-koreográfus.

Fotó: Bach Máté

A londoni esten közreműködik Alexandre Da Costa hegedűművész, korunk egyik legnépszerűbb virtuóza. A Royal Philharmonic Orchestra mellett a Magyar Állami Népi Együttes zenekara Pál István Szalonna és Radics Ferenc prímások vezetésével. A műsorban javarészt Bartók Béla művei csendülnek fel klasszikus zenei és népzenei felfogásban. A műsor második felében a Müpában négy éve bemutatott Liszt-mozaikok tánckoncertet láthatja a nagyérdemű.

Idénre is maradt tartalmas ünnepi program a MÁNE tarsolyában: a Végtelen motívum című fotókiállítás. Váradi Levente fényképei egy olyan világba kalauzolnak el, amely rejtve marad a kívülállók számára, a próbák izmokat nem kímélő pillanataitól a színpad lelket felemelő csillogásáig. Képek sora meséli el, mutatja be a társulat művészeinek személyes történetét, amely egyben a nemzetközileg méltán elismert Magyar Állami Népi Együttes legújabb kori története is.