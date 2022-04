A második életműház

– Az Operaház hatéves felújítása rendhagyó módon mindvégig a nyilvánosság előtt zajlott. Az M5 egy dokumentumfilm-sorozattal végigkövette, miközben ön a felújítás arca lett. Ez nem megszokott egy építésztől, de gondolom, tudatos volt.

– Abszolút! Az operaház titkai és újjászületése című negyvenkét részes dokumentumfilm-sorozat megszületésében a kezdetektől részt vettem. Mindig is zavart ugyanis, hogy más művészeti ágakhoz képest az építészet méltatlanul háttérbe rejti az alkotók személyiségét. Ez Magyarországra különösen igaz, mert ­valamiért úgy alakult, hogy még a térségbeli országokhoz képest is nálunk folyik a legkevesebb diskurzus az építészetről, miközben az építészek „tapsolják el” az éves GDP 15 százalékát épületek, infrastruktúrák formájában. Ha elmegyünk a velencei biennáléra, ott minden építész annyit beszél az épületéről, amennyit szerintem a megrajzolásával töltött. Ez nem ördögtől való dolog. Nagyon fontos a lényegre rámutatni, a szándékokat, szempontokat elmagyarázni. A Müpa építésénél kezdtem megérteni, hogy az átlagos zenerajongók is másképp viszonyulnak az épülethez, ha valaki elmagyarázza nekik, hogy mit is kell nézni, mi miért van úgy, ahogy.

– Tehát meg kell tanítani a közönséget olvasni az épületek „kottájából”?

– Az épületekről bárki alkothat véleményt, hiszen ez nem agysebészet. Az igény meg is van rá, hiszen mindenről, amit használunk, akarva-akaratlanul kialakul bennünk valami. Az Operaház felújítását is elképesztő figyelemmel kísérte a laikus közönség. Több száz oldalas könyvet lehetne megtölteni azokkal a kritikákkal, elismerő véleményekkel, ötletekkel, amelyeket levelek formájában kaptam. Megmosolyogtató, de volt, aki még a jegyszedők ruháját is rajtam kérte számon, pedig hol van az az építész hatáskörétől?

– Mi volt az első gondolata, amikor nekilátott felújítani az ország egyik leghíresebb neoreneszánsz épületét?

– Ha egy csaknem százötven éves épülettel elkezd bíbelődni az ember, akkor tudnia kell, hogy ez egy regény, amely ma nehezen olvasható, de úgy kell visszaadni, hogy újra izgalmas legyen. Az Opera számomra nagyobb kihívást jelentett, mint a Müpa annak idején, amelynek tervezése úgy kezdődött, hogy vettünk egy üres papírlapot. Az Operaház egészen más volt, hiszen rajta keresztül egy kort lehet és kellett megismerni. Be kell vallanom, az, amit eddig tudtam erről a korról, az építészetéről és Ybl Miklósról, az közel sem járt ahhoz, amit az operaházi munkám során megtanultam. Átnézve a korai és későbbi rajzait, megfigyelve a gondolatmenetét, érzékelhető volt, hogy a tervek folyamatos változtatása során önmagával is, a költségkeretekkel is viaskodott. Ám miközben a méretek csökkentek, a nagyvonalúság érzete hiánytalanul megmaradt! A mester lett egyre virtuózabb.

– A díszelőadáson elégedetten dőlt hátra a nézőtér valamelyik új foteljében?

– Semmi máshoz nem hasonlítható az a katarzis, amikor láttam, hogy az emberek nem győzik a fejüket forgatva csodálni ezt a gyönyörű épületet. Az elfogódottságtól majd kiugrott a szívem. A felújítás leglátványosabb része vitathatatlanul a restaurátorok és a díszítőfestők professzionalizmusát dicséri. A módszeres falkutatás nyomán kiderült, hogy Ybl épületé­ben sokkal bátrabb volt a színhasználat, mint amit el tudunk képzelni erről a korról. Most, hogy az eredetinek megfelelően állítottuk helyre a festéseket, gyönyörűséges, harmonikus színvilág bontakozott ki előttünk.