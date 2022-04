Eleven helyi hagyomány

Az eseménysorozat központi helyszíne ebben az évben Tard lesz, ahol a Népi építészeti program keretében megújult, több mint kétszáz éves tájházak kínálnak felejthetetlen élményt Öltözz matyóba, perdülj táncra című programjukkal. A szervezők ünnepi műsorral várják a helyi hagyományok iránt érdeklődőket, bemutatva a tardi népdalokat, néptáncot és népviseletet. A látványos viseletet magukra is próbálhatják a vendégek.

Az eseményhez csatlakozó tájházakban szakvezetéssel mutatják be a megőrzött tárgyegyütteseket, bútorokat, használati tárgyakat, öltözeteket, sok helyütt hagyományőrző csoportok lépnek föl, lesz, ahol kézműipari portékák között lehet válogatni, máshol tájjellegű finomságokkal várják az érdeklődőket.

Fotó: Tájházszövetség

A Pomázi Örökség Tájházban például szerb húsvéti szokásokat elevenítenek fel, kiállításmegnyitóval ünnepelnek Nagytarcsán, Ócsán, Nagysallón, Pogrányban, Hosszúhetényben, Dunaszentbenedeken, Algyőn, Fertőhomokon és a Taksonyi Német Nemzetiségi Tájházban. Szegeden, a Napsugaras Tájházban a gyógynövények lesznek a középpontban, a budafoki Barlanglakás Emlékkiállításon pedig gyógyteákat kóstolhatnak a látogatók. Boldogon a kosárfonás és a mézeskalács készítésének fogásait tanulhatják meg az érdeklődők, míg a tiszafüredi Nyúzó Gáspár Fazekas Tájházban természetesen fazekasprogramokkal várják a vendégeket. A Sóstói Múzeumfaluban kerítésfonáson lehet részt venni. A jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményben kipróbálhatják régi idők használati eszközeit, valamint játszóház és lovaskocsikázás is színesíti a programot. A biharkeresztesi Csicsóka Tájház nemcsak izgalmas, hanem „ízletes” programokkal is várja a látogatókat. A nap érdekességei között ugyanis mézkóstoló, pálinkaminősítés, kézműves csoki és mangalicás finomság kóstolása is szerepel. A tiszaújvárosi „Villa Scederkyn” Tájház közös virágültetéssel, kézműves-foglalkozással és kenyérlángossal készül az idei Tájházak Napjára.

A programok a legtöbb helyszínen ingyenesek lesznek. A teljes programkínálatról a Tájházszövetség honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Tájházszövetség)