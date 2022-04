Háborúellenes dallal jelentkezett a Dirty Slippers, Fedor Kyra és Szirmai Móni

– Hiszem, hogy a szeretet több mindent megold, mint az agresszió és a háború. Bízom benne, hogy a világra olyan béke, szeretet, egyetértés és tisztelet köszönt rá, mint amilyen közöttünk volt ennek a dalnak az elkészítése és a klip forgatása alatt – vette át a szót a Beregszászról származó Szirmai Móni énekes.

– A háború mindenkit érint. Minket is, mi is itt élünk és akár még veszélyben is lehetünk. Az elmúlt két évben a Covid miatt a bizonytalanság lett úrrá, nem tudtuk holnap mi lesz, és hogy mikor lesz vége, most meg háború kezdődött, ami a biztonságunkat és az életünket billentette ki a megszokott mederből – fűzte hozzá Fedor Kyra. – Lázár barátomat lassan tíz éve ismerem, és egy kicsit mindig egyengette az utamat. Nagyon jólesett a felkérés tőle, miszerint közreműködhetnék én is a Könnycseppek című dalban és videóklipjében. Én is azon vagyok, hogy béke és szeretet legyen végre ezen a vén, fáradt bolygón.

Borítókép: Az előadók (Forrás: You and Media Management)