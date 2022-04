Két trófea Manchesterből

Kettős magyar sikerrel zárult a Manchesteri Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztivál húsvéti kiadása, a Grimmfest Easter. A Klem Viktor és Hais Fruzsina főszereplésével, Bergendy Péter rendezésében készült Post Mortem elnyerte a legjobb játékfilm díját és a legjobb speciális effektekért járó díjat is – derült ki hétfő este a Facebookon közvetített online díjátadón. A Post Mortem speciális effektjeit Hellebrandt Gábor, Benyó Zoltán, Deák Ferenc, Kósa László és Hardi Zoltán készítette.

A különleges hangulatú Post Mortem már másfél éve szép sikerekkel járja a nemzetközi filmfesztiválokat, mintegy negyven seregszemlére kapott meghívást. Az elmúlt nyáron az első Magyar Mozgókép Díjak zsűrije a legtöbb kategóriában – operatőr, vágó, látvány, maszk – a Post Mortem alkotóit díjazta, de Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Kanadában is több díjat nyert a legnépszerűbb zsánerfilm-mustrákon. Sikerének megfelelően az elmúlt év legkeresettebb és legtöbb országba eladott filmje is Bergendy Péter mozija lett. A Nemzeti Filmintézet a kísértetfilm külföldi forgalmazási jogait francia, olasz, német, lengyel, szlovák, török és orosz forgalmazóknak is értékesítette Európában, de Japánra, Dél-Koreára, Indiára, egész Délkelet-Ázsiára, Ausztráliára, a latin-amerikai országokra, az Egyesült Államokra és Kanadára is megvásárolták a jogokat a helyi forgalmazók, így világszerte látható lesz a magyar alkotás.

Az első világháborút követő spanyolnátha-járvány időszaka alatt játszódó borzongató kísértetfilm főhőse egy vándorfotós, aki elhunytak utolsó fényképét készíti el – a kor divatja szerint – családjuk körében. Egy tízéves kislány hívására érkezik abba a magyar faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, s ahol újabb és újabb természetfölötti jelenségekkel találkozik. Hamarosan rádöbben, a kísértetek közölni akarnak vele valamit, már csak azt kell kiderítenie, vajon mit. A feladat azonban korántsem egyszerű és főleg nem veszélytelen.

A fordulatos forgatókönyv szerint készült, lenyűgöző vizuális effektusokkal megbolondított nagy sikerű horror a magyar történelem szempontjából is rendkívüli időszakban játszódik.

