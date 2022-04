Magyarok égen és földön

A kétezres évek elején többirányú összefogás eredményeként szerveződő, a magyarság értékeit összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult útjára. Széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések eredményeként született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés éppen tíz évvel ezelőtt egyhangú döntéssel fogadott el. A törvény a világon egyedülálló értékstruktúra mentén védi nemzetünk értékeit, melyek azonosítása, rendszerezése és védelme a nemzeti értékpiramis alapján történik.

Az ötkupolás kiállítóház főkupolájában található a Hungarikum Csarnok. Égbe törő, izgalmas térbe csöppenünk, ha belépünk a kiállító csarnokba. A falakon sorakoznak a reprezentatív fotók és a legalapvetőbb információk is. Az értékekről érintő kijelzős monitoron magyar és angol nyelven több fotót és információt találhatnak az érdeklődők. De a maradandó látogatói élményt segíti az erre a célra kifejlesztett mobiltelefonos applikáció, amely még több ismeretet kínál.

Fotó: Újvári Sándor

„Ez Hungarikum!” – mondjuk általában a különleges magyar ételekre és italokra. De a gyűjteményben megtalálhatók az agrár- és élelmiszergazdaság, az egészség és életmód, az épített környezet, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, valamint a sport és a természeti környezet értékei is.

A tárlat segíthet abban is, hogy körülnézzünk a szűkebb környezetünkben, felfedezzük a szellemi és épített örökségünket. A tíz üvegvitrin lehetőséget ad a kevésbé elérhető értékek szemléltetésére is. Az alkotók kreativitását tükrözi, hogy egy vitrin korlátai között is be tudnak mutatni bármilyen szellemi örökséget vagy éppen egy életművet. A Kodály-módszert Kodály korabeli általános iskolai ének-zene füzetecske szemlélteti. Sőt, a Puskás-életművel a világhírű focista spanyolországi edzőigazolványát is megtekinthetjük.

A kiállítás szervezői azt vallják, hogy az érték akkor él tovább, ha azt továbbadjuk, tovább éltetjük, és megismertetjük másokkal. Az érték fenntartása pedig a közösségeken múlik, ami a helyi értékek őrzésénél kezdődik.

A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni

– idézi a Géniuszok tárlat Gábor Dénes Nobel–díjas fizikust. Öt termen keresztül játékosan, egy-egy főbb idézet mentén és magyar vonatkozású találmányok között ismerkedhetünk meg a magyar tudomány eredményeivel. Többek között Jedlik Ányost, Rubik Ernő és Neumann János találmányainak avatott szakértői lehetünk, sőt ki is próbálhatjuk például az Eötvös-ingát is. A kiállítás tematikus termei az űrkutatás magyar nagyságainak, a világhírű fizikusainknak, kémikusainknak, a feltalálóknak és az illúzió mestereinek állít emléket.

Fotó: Újvári Sándor

Ha pedig a játékos tanulásban elfáradtunk, beülhetünk egy planetáriumi vetítésre, ahol a varázslatos világegyetem tárul elénk.

A Hungarikum Liget legújabb attrakciójaként a lakiteleki élményközpont egész évben várja a látogatókat.

Borítókép: Magyar vonatkozású találmányok között ismerkedhetünk meg a magyar tudomány eredményeivel (Fotó: Ujvári Sándor)