Potyó Imre nyerte A magyar természetfotó nagydíját

A második helyen Szabó Irma végzett, a harmadik helyezést pedig Török János kapta. A VM csapata ezen felül úgy döntött, hogy Arany Daru-szobrot adományoz a magyar természetfotó tiszteletbeli nagydíjasaiként Máté Bence és Daróczi Csaba természetfotósoknak is, Gaál Péter, a Varázslatos Magyarország alapítója pedig A magyar természetfotó örökös nagydíját kapta meg.

A fő kategóriák nyertesei Ravasz Balázs (A varázslatos Magyarország természeti szépségei), Török János (A varázslatos Magyarország madarai), Kocsis Ferenc (A varázslatos Magyarország egyéb állatai) és ifj. Németh Lajos (A varázslatos Magyarország kompakt szemszögből) lettek.

Az alkategóriák első helyén Szakolczai Krisztina (Ember a természetben, valamint Képek a nagyvilágból), Kocsis Ferenc (Kedvenc színünk: a sárga – National Geographic) és Kocsis Ferenc (Mozgásban a természet) végeztek; a közönségszavazás nyertese Mátraházi Tibor lett.

A díjátadón nyílt meg az a 192 természetfotóból álló kiállítás, amely a győztes fotósok képei mellett bemutatja a tíz magyarországi nemzeti park gazdag élővilágát is. A tárlat az Urániában április 4-ig, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban április 26-tól, a Gödöllői Királyi Kastélyban június 18-tól, a Magyar Természettudományi Múzeumban augusztus 10-től, majd az év második felében az Evosoft Hungary székházában tekinthető meg, de a kiállítás képeiből fotóalbum is készült – közölték a szervezők.