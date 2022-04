Tavasz a kismartoni Esterházy-kastély-negyedben

A Kunstverein Black is the Loneliest Color. Grafisches Kabinett című kiállítássorozat a fekete szín köré épül, és három alkalommal mutat be, összesen több mint harminc művészt. Találkozhatunk az Esterházy Art Awardra jelölt Koós Gábor munkájával is, valamint bemutatkozik Lutz Bacher, Böhler & Orendt, Fria Elfen, Thomas Gänszler, Lena Göbel, Gábor Koós, Marianne Lang, Patrick Roman Scherer, Ekaterina Shapiro-Obermair, Michael Strasser, Franz Vana és Andreas Werner is.

A 2021-es Esterházy Art Award három díjazottja, Rózsa Luca Sára, Tranker Kata és Ulbert Ádám Vágyakozás egy jobb élet után című közös kiállításán az alkotók a lehetséges életformákat kutatják, visszatekintenek a múltba és előrenéznek a jövőbe. Rózsa Luca Sára nagy formátumú vásznai amorf reneszánsz-emberábrázolásokkal telnek meg, Tranker Kata művészete antropológiai, zoológiai és sci-fi forrásokból táplálkozik, Ulbert Ádám pedig az egzotikumot keresi, de nem formai megújítására, hanem megértésére törekszik. További információ ITT.

