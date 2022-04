A sorsszobrok újra aktuálisak

Ahogy a Prédikátor könyvében olvashatjuk, mindennek rendelt ideje van – emlékeztetett Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány alapítója, aki szerint ez alapján nem véletlen, hogy most készült el az életműalbum.

Modernnek mondott korunkban két nagy értelmezési módja van a művészetnek; vannak akik azt gondolják, az a művészet, mikor láthatatlanná teszik a láthatót; és vannak, akik a művészetben annak a lehetőségét látják, hogy a láthatatlant tegyék láthatóvá az embertársaik számára

– fogalmazott a házelnök, aki Matl Pétert az utóbbi csoportba sorolta. Kiemelte, hogy mindemellett magyar művészként arra is törekszik, hogy a láthatatlan magyar látásmóddal váljon láthatóvá; alkotói tevékenységének pedig három kiapadhatatlan forrása van, mégpedig az elmélyült ima, az önzetlen szeretet, és az alázatos munka.

– A kárpátaljaiak fegyvere mindig a remény volt – emlékeztetett Brenzovits László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, aki szerint a jelenlegi helyzetben is abban kell bíznunk, hogy van remény. Mint mondta, a történelem alakulásával ez a könyv is más jelentést kapott, mint mikor még csak tervezték. – Egy korszak lezárult, és valami más kezdődik – mondta. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke úgy fogalmazott, hisz az elrendeltetésben, mégpedig, hogy Matl Pétert a sors, az Isten küldte Kárpátaljára, aztán a művészi pályára. Józsa Judit kerámiaművész, művészettörténész az albumban helyet kapott értekezésében pedig egyenesen a kárpátaljai magyarság kősziklájának nevezi a szobrászt, akire építeni lehet a magyar jövőt, mert erős hittel, félelem nélkül építi ő is „szeretethídját”, amellyel elsősorban a magyarságot köti össze, hogy aztán a Kárpát-medencében együtt élő népeket is összekösse a keresztény kultúra és a hit erejével.

Fotó: Bach Máté



A művész életútját, munkásságát és magát a kötetet Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész mutatta be. Igazi reneszánsz mesterként jellemezte Matl Pétert, aki festészetén belül is sokrétű alkotó, de elsősorban mégis szobrász. „Már anyagválasztásában is változatos; otthon van a kerámia műfajában, dolgozik homokkővel, mészkővel, tufával, gránittal, márvánnyal, s nagyon kedveli a fát, a bronzot ugyancsak. Szereti a kisplasztika műfaját, melyben szarkasztikus véleményt mond társadalmunkról, de megküzd a nagy méretekkel, akkor is, ha nem köztéri megbízásról van szó” – fogalmazott a pályatárs, kiemelve, hogy Matl Péter minden esetben megőrzi a szellemi szabadságát.

„Az alkotási vágy állandóan hajtott, de visszanézni soha nem volt időm. Ez a könyv szembesített az eltelt idővel és a mögöttem álló munkával; festményekkel, grafikákkal, szobrokkal, köztéri alkotásokkal. Magam is meglepődtem a mennyiségen, de minden alkotással időben, térben nyomot hagytam magam után, és ez a nyom tekint vissza a könyv szemlélőire” – fogalmazott Matl Péter. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a műalkotás nemcsak az anyag, a forma, a méret, hanem mindig lélek, üzenet és energia, valamint idő, mely nemcsak az alkotót befolyásolja, hanem a szemlélőket, és olykor a történelmi folyamatokat is. A mindezzel együtt járó felelősség felismeréséről végül azt mondta: „Minden kimondott szó, minden közszemlére kitett forma megsokszorozódik, ha sokan meghallják vagy nézik.”

Matl Péter életműalbuma a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg. A kötetet Sárba Katalin, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kulturális osztályvezetője szerkesztette.

Borítókép: Matl Péter dedikálja az életműalbumát (Fotó: Bach Máté)