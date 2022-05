Isten veled, Aleksander!

Elment egy rendhagyó lengyel, a magyarok barátja Kelet-Közép-Európa szerelmese, Aleksander Nawrocki. Költő volt, vérbeli, meg persze műfordító, irodalomszervező, könyvkiadó és a magyar költészet szerelmese. Nekem mentorom, harminc éven át kapcsolatban voltam vele. Számos magyar író, költő fordítója, kiadója.

Amikor még magázódtunk, a kilencvenes évek elején sokszor elmondta: „engem a maga politikai nézetei nem érdekelnek, csak az irodalmi teljesítménye”. Furcsa lengyel volt: egy lengyel hazafi, aki szerette az oroszokat és utálta a globalistákat. A Nyugatot megvetette, ha tehette mindig elmondta: Gdansk és Riga szebb, mint Párizs.

Ötven éven át fordította a magyar irodalmat Balassitól a kortárs költőkig, prózát is, leginkább Krúdyt. A magyar irodalomnak tett szolgálataiért 2o11-ben magyar állami kitüntetést kapott. De nemcsak a magyarok találták érdemesnek erre, hanem a csehek, az oroszok, sőt a szibériai jakutok is. Magyar, lengyel és néprajz szakot végzett a Varsói Egyetemen, élt egy rövid ideig családjával Magyarországon is. Legnagyobb érdeme, hogy huszonkét éven át minden évben megrendezte Varsóban a Festiwal Poezjit – az UNESCO támogatásával – és a szláv irodalmak fesztiválját. Könyvkiadója és folyóirata is volt, a Poezja Dzisiaj – Költészet ma – címmel. Megszervezte az elsősorban kelet-közép-európai költők közösségét, úgy is mondhatnánk, hogy hálózatát. Rigától Szófiáig jöttek a költők a varsói rendezvényére évente kétszer, ősszel és tavasszal. Először a kelet-közép-európaiak, majd a nyugati lengyel emigráció jeles irodalmárai. Mindent tudtunk egymásról. Tudtuk, hogy Ljubica Raichi romániai szerb költőnő miért nem tudja végigmondani Koszovóról írott versét s, hogy az erdélyi és délvidéki magyar költőnek mi fáj. Még az utolsó fesztivált is megrendezte nemrég, és volt bátorsága meghívni egy Budapesten élő orosz költőt is. Óriási fájdalom az elvesztése. Nem felejtünk Rigától Budapestig és Resicabányától Londonig, Aleksander, drága barátunk, Isten veled!

Borítókép: Aleksander Nawrocki (1940–2022) lengyel költő, műfordító (Fotó: Petőfi Irodalmi Múzeum)