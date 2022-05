Lélekre ható szimbólumok

A főszereplő Zöld Péter a játszótér bejáratánál áll, mezítláb, botra támaszkodik, lábánál egy malac, vállán kismadár. Ott áll a királykisasszony vára is, előtte pajzsos vitéz. A nagy hal gyomrában a gyerekek is elbújhatnak, akárcsak Zöld Péter a királykisasszony szeme elől. A mesetéren találkoztunk, ahogyan Kő Boldizsár és művész barátai az elkészült tereket nevezik. Az ország számos pontján, sőt több külföldi városban is találkozhatunk általuk készített játszóterekkel. Az első mesetér, a Zöld Péter születésével kapcsolatban Gulyás Anna elmesélte, hogy még fiatal házasok voltak, amikor egyik nap Balla Gábor szobrász barátjukkal és feleségével sétáltak gyermekeikkel, közben figyelték a játszótereket. Ekkor fogant meg bennük az ötlet: milyen jó lenne, ha mesejátszótereken mókázhatnának a gyerekeik! Ezt az álmot 2001-ben közösen meg is valósították. A Millenáris Parkban kapott helyett a Zöld Péter játszótér, amelyen Palya Beával és Róka Szabolccsal hármasban muzsikás mesevezetést tartottak. Mint mondta, ez volt az első énekes mesemondása, amiből később kibontakozott énekes-mesemondói pályája. Kő Boldizsár hozzátette, hogy Zöld Péter meséjét már gyerekkorában nagyon szerette Jankovics Marcell feldolgozásában, beleégett a szívébe a kondás alakja. Az alkotó elmondta, hogy a meseterek kialakításánál figyelembe veszi a hely ­adottságait, a város néprajzi és történelmi hagyományait, legendáit. Nagyon szereti ezt az előkészítő, gondolkodtató, alakuló folyamatot, amikor először látja a teret, ahová megálmodja a játékokat. Ezek különleges szobrászati munkák, művészi festést kapnak, sok színnel, amitől mesés hangulatot árasztanak. Fejlesztik a gyerekek fantáziáját, a mindennapjaikba csempészik a képzőművészetet, ismereteket és műveltséget adnak át, szerepjátékra is csábítanak. – Ezek a játszóterek térbeli mesekönyvek – mondta a szobrász. – Misszió számomra, hogy a játékok amellett, hogy élvezetesek, olyan környezetet teremtsenek, amelynek ízlésformáló szerepe is van, és olyan szimbólumok jelenjenek meg rajtuk, amelyek a lélekre is hatnak – emelte ki. Gulyás Anna sokat segít férjének az ötletek megszületésétől a szervezési és papírmunkákon át a témák kutatásáig. Mindig szakít erre időt, a HolddalaNap zenekar 2008-as megalakulása óta is.

Gulyás Anna és Kő Boldizsár a játszótéren Fotó: Bényei Adrienn

A zenekar így mutatkozik be a honlapján: „A HolddalaNap zenekar elsősorban saját dalokat öltöztet közös zenei tudásunkból szőtt ruhába. A hazai népzene az otthona mindőnknek, a zenekar tagjai e forrás vizein nevelkedtek. Aztán ki-ki a maga élete, útja szerint: a régizenei, a balkáni, perzsa, latin-amerikai, s talán a csapatból a legtöbbünk a flamenco hangszerekkel/hangképzéssel, dallamvilággal kötött mélyebb ismeretséget. A muzsikánkban így mindőnk tudása alapoz világzenét, hiszen ma a világ zenéi is álmainkba szövődnek, a hangok ezer íze mögött ott lüktet a sokféle világ… Dalaink a rítus világában laknak szívesen, az ősi hangzásvilág felel meg jól érzéseink kifejezésének. A hangszerelés is népzenei, régizenei jellegű: akusztikus hangszerekkel muzsikálunk. A zenekar minden tagja énekel, ez a többszólamúságnak tág teret teremt. Vágyunk arra is, hogy a muzsikánkra, mint régi ünnepeken: ha imát éneklünk is, táncra dobbanjon a szív s a láb! A csípőt láthatatlan szálakkal mozgatja a dobok lüktetése…”

Első nagylemezük Dandala címmel 2014-ben jelent meg a Gryllus Kiadó gondozásában, és rövid időn belül számos szakmai elismerést, kiemelkedően pozitív fogadtatást tudhatott magának. Gulyás Anna elmondta, hogy velük van a zenekarban a roma muzsika nagymestere, Balogh Guszti és a gitárja; Szlama László, aki a Zeneakadémia koboz- és citeratanára; Draskóczy Lídia táncháznagydíjas hegedűs; Tar Gergely ütős, aki sok különböző nép és zenei világ ritmusait ismeri, illetve Vajdovich Árpád Géza és nagybőgője, valamint saját maga készítette hangszerei. Van egy perui tagjuk is, a zseniális gitáros, Alex Torres. Muzsikájukban és bennük is összeér a latin és a magyar zenei világ.

– Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer lesz időnk meselemezt készíteni, de a karanténos időkben úgy alakult, hogy sikerült – mesélte az énekesnő. A lemezbemutató koncertre így invitálják a gyerekeket:

Hiszitek vagy sem, de ez a Zöld Péter idén a tenger feneke, ég teteje, rózsabimbó közepe után meselemezbe bújik! Mi is alig hisszük el, de így igaz, s ha keresztülláttok a tavasz fellegein, mint a mesebeli királykisasszony, és elláttok egészen gyermeknapig, akkor már be is írhatjátok a naptárba május 29-ét! Muzsikás mesénkben eldaloljuk neked, hogyan sikerült főhősünknek ez erőst nehéz rejtezés! A kalandnak te magad is részese lehetsz: hangoddal együtt zendülhet az erdő, lendülhet útra a nap felé a madár, indulhatnak vágtára a paripák: kapcsolódj be a játékba, dalolj velünk! A koncert után táncházba hívogatunk.

A program ingyenes, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jöhetett létre. Vasárnap délelőtt kezdődik a Zöld Péter-mesekoncert, lemezbemutató és táncház a Millenárison. A lemezen közreműködtek a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 3. osztályos tanulói is. – A mesének van egy ritmikus, körkörös, szép logikája – összegezte Gulyás Anna. – Dalok gyöngyszemei és mesefüzér ez a koncert, amit egy lemezhangzású, hangtechnikailag magas fokon előadott minőségben mutatunk be a gyerekeknek az előadásunkon.

Borítókép: Az előadás után táncházba invitálják a gyerekeket (Fotó: holddalanap.com)