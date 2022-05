Mester és tanítványa mutatkozik be a kormányhivatal galériájában

– Óvodás korom óta foglalkozom alkotással. Lakókörnyezetem témáit dolgozom fel leginkább, most háziállatokat és tájképeket mutatok be. Igyekeztem a fókuszpontokat megváltoztatni azzal, hogy az állatok mögül „elvettem” a hátteret, és a tájképeket is csonkoltam. Az ember is így tesz a környezetével: elkerít belőle területeket – mondta Gombos Zsófia alkotásairól.

Fotó: Kovács Tibor

– Az elmúlt két év anyagából hoztam lényeges szitanyomatokat. Lemetszett padokat egészítettem ki zsineggel, és lefotóztam. A fa anyagát hangsúlyozza a háttér is, ezért kerültek farostlemezre a képek – mutatta be alkotásait Jónás Péter művésztanár, aki különféle funkciót betöltő asztalok egy-egy jellegzetes részletét is megjelenítette.

Fotó: Kovács Tibor

Közös szálak kötik össze a művészeket

– Kaposváron és az alkotáson kívül a gondolkodásmódjuk is összeköti a művészeket. Közös a grafikus gondolkodás, a tervezés és a koncepció – mondta Tóth Norbert képzőművész a megnyitón. Idegen tájak, és ismerős tárgyak, kezünkkel felfedezhető és felidézhető felületek, egyéni és kollektív emléknyomok bontakoznak ki a két művész alkotásaiban. Képeik úgy emelik el sajátos modelljeiket a konkréttól, hogy a képtől könnyűszerrel „képesek legyenek” elvezetni a befogadó lelkéig.