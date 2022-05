Szavalatok és illusztrációk Kányádi Sándor szellemében

A verseny alapítója a Kányádi család támogató beleegyezésével a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara. Pap Ferenc dékán, Tóth Etelka dékánhelyettes és Somodi Ildikó tanszékvezető vezetésével a tanszék szervező-oktató csapata sokat dolgozott azért, hogy a verseny méltó legyen Kányádi Sándor szelleméhez. A rendezvényt délelőtt fél 11-kor nyitja meg meg Balla Péter rektorhelyettes. Ezt követően lesz az illusztrációs verseny eredményhirdetése, majd a versmondó versennyel folytatódik a program.

– Ez immár a második alkalommal meghirdetett verseny Kányádi Sándor szellemében – mondta lapunknak a Kányádi család képviseletében a verseny fővédnöke, Havas Judit Radnóti- és Pilinszky-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, a Károli Gáspár Református Egyetem emlékérmével kitüntetett előadóművész, az irodalomtudományok doktora. – Tavaly online folyt a verseny, idén viszont személyes jelenléttel és online is zajlik. Több mint 80 fő jelentkezett. Ebből 32 versmondó, köztük erdélyi és felvidéki fiatalok. Kínából, Indiából és Franciaországból is jelentkeztek a magyart mint idegen nyelvet tanuló hallgatók. Ezért is tartjuk online a versenyt. A felsőoktatási intézmények házi verseny keretében választották ki, hogy kiket küldenek a budapesti Kányádi-versenyre. A versenyzők között van óvodapedagógus, tanító, tanár, kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológia szakos, tolmács-fordító, gépészmérnök, informatikus, kereskedelem és marketing szakos hallgató – sorolta Havas Judit.