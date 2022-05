Százötven éve született a szegedi egyetem „fura ura”

Horger Antal a magyar művelődéstörténet egyik legkülönösebb alakja. Hírhedtségét annak köszönheti, hogy egyik legnagyobb magyar költőnk, József Attila Születésnapomra című versében és Curriculum vitae-jében is említette a nevét (az utóbbiban kétszer), mint azét a professzorét, aki „eltánacsolta” a szegedi egyetemről.

Ugyanakkor jeles nyelvészként és néprajzi kutatóként elismerően tartja számon munkásságát a hazai tudománytörténet. Emellett a német Vaskereszttel kitüntetett első világháborús hős volt, akinek a második feleségétől való botrányos válásától hangos volt a korabeli sajtó.

A százötven éve, német eredetű bánsági családban született Horger Antal (Lugos, 1872. május 18. – Budapest, 1946. április 14.) egyetemi tanulmányai után előbb Brassóban, majd Budapesten dolgozott középiskolai tanárként. Az első világháború idején harminckét hónapot szolgált katonaként. Mint százados szerelt le, s több kitüntetés és érem mellett megkapta a német Vaskeresztet (a második osztályát, amellyel a nagy háború idején több mint hárommillió katonát tüntetett ki II. Vilmos császár). Doktorálása, nyelvészeti alapkutatásai, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen megszerzett egyetemi magántanári habilitációja és akadémiai levelező tagsága után 1922-ben a Trianon után Kolozsvárról Szegedre menekülni kényszerült Ferenc József Tudományegyetem nyelvészprofesszora lett.

Nyelvészként elért két jelentős tudományos eredményére érdemes felhívni a figyelmet. Egyrészt ő állította össze az első magyar nyelvjárási térképet. Másrészt megfigyelte nyelvünkben és leírta a róla elnevezett Horger-törvényt, amely szerint a három vagy több szótagú szavakban, ha az első és második szótag nyílt, akkor a középső rövid magánhangzó kiesik (pél­dául a szláv eredetű malina a magyarban málna, a palica pedig pálca alakban honosodott meg). Mindezek mellett a csángók nyelvjárásával és néphagyományával foglalkozott: az általa gyűjtött népmeséiket önálló kötetben adta ki, s nyelvükről és eredetükről szintén publikált könyvet, de jelent meg tanulmánya a csíki székelyek népi építészeté­ben megfigyelhető ablakrácsdíszítésekről is.

Különc, rideg, nehéz természetű, szigorú embernek tartották pályatársai, tudományos eredményeit azonban széles körben elismerték. Magánélete nehéz­ségekkel volt tele. Első felesége fiatalon elhunyt, második feleségétől botrányos körülmények között vált el. A korabeli sajtó részletesen írt arról, bírósági tudósításként, hogy egy – fogtechnikus „úrfi” és „fehérneműlopás” miatti – veszekedés során Horgert a felesége megpofozta, aki erre a díványra lökte és fojtogatni kezdte, mire az asszony előbb csontig harapta a professzor ujját, majd kétszer rálőtt egy pisztollyal: az egyik golyó a kályhába fúródott, a másik Horger bal karját érte, amit el is tört. Hatvanöt éves korában harmadszor is megnősült: egy huszonnyolc évvel fiatalabb hölgyet vett el.

Horger Antal – akinek alakját a sajtó már a halálakor mint a „reakció” és az „elmaradottság” jelképét írta le – azonban nem tudományos eredményei vagy kiemelkedő egyetemi oktatói és akadémikusi tevékenysége miatt került be művelődéstörténetünk lapjai­ra, hanem a József Attilával való konfliktusa miatt. Minden iskolás megtanulja ugyanis, hogy ő volt Szegeden „az egyetem fura ura”, aki – még ha informálisan is – meggátolta a költő diplomaszerzését.

Borítókép: József Attila és Horger Antal portréja (Fotó: Facebook/Versszínház)