Utolsó állomásához érkezik az Öröknyár című versszínházi előadás + videó

Utolsó állomásához érkezik az Ekler Andrea irodalomtörténész, szerkesztő által színpadra alkalmazott, Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek által színre vitt előadássorozat. Május 18-án 19 órától a Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20.) Pázmány Péter-termében látható összeállításban az MMA posztumusz tiszteleti tag Nagy Gáspár „rendszerváltó” versei mellett a III/III-as aktákban szereplő, róla szóló jelentésekből épül fel az Öröknyár című versszínházi előadás, ezáltal érzékeltetve a kommunista diktatúra működési mechanizmusát, a költői szerepvállalás lényegét.

Az előadás a rendszerváltás után születettek számára is érthetővé teszi a történelmi szituációt és természetesen Nagy Gáspár költészetének egy szegmensét.

Fotó: Vadócz Dávid

Az előadás során a két színész kettős szerepben látható, egyfelől a lírai én szerepében, másfelől az államhatalom megtestesítőiként. A színpad is két részre oszlik, egy privát és egy hivatalos térre, amelyből a színészek ki-kilépnek, közvetlenül is a játéktérbe helyezve, az események, lelki folyamatok részesévé téve a nézőket is, miközben korabeli dokumentumok vetítésével is megidéződik a diktatúra és a rendszerváltás időszaka.

Tekintsék meg a produkció rövid ajánlóját:

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Vadócz Dávid)