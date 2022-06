A Magyar Rhapsody Projekt új klipjéhez készült koreográfia a párkapcsolat aspektusait is bemutatja + videó

Mint írják, az ősi székely dallamokból inspirálódott zenemű új formájában egyszerre jelennek meg a régi magyar hangszerek (mint tárogató, furulyák, kobza, ősi dobok) és a klasszikus és dzsesszes hangzás képviselői (zongora, gitár, nagybőgő, dobfelszerelés).

A klip hangszerelésében filmzenei érzetet áraszt magából, köszönhetően Elek Norbertnek, aki a több Oscar-díjat nyert Élősködők című film hangszerelésben is közreműködött, s ehhez kortárs néptánc koreográfia párosul.

A Harangozó-díjas táncművész, koreográfus Tókos Attila a Levédia című koncertfilmhez álmodta meg a filmen látható koreográfiát, s most ezt videóklip formájában is rögzítették, melyben Attila táncművész partnerei: Paput Júlia, Fekete Bence és Molnár Sarolta.

A Magyar Rhapsody Projekt feldolgozásai ősi dallamvilágból építkeznek, céljuk, hogy megtalálják az azt ősi forrást, amelyből a híres magyar zeneszerzők is inspirálódhattak, legyen az a vágtázó ló ritmikus dobogása, a madár csicsergése, vagy az erdő, folyó, patak hangjai.

Varázsvilágot álmodtunk a dallamok köré, s minden klipünket igyekszünk a természetben rögzíteni, hiszen átdolgozásaink kreatív erejét is ez adja. Egyre többen jönnek el koncertjeinkre, nagy örömünkre fiatalok is jócskán, s a feldolgozások behúzzák a nézőket az általunk teremtett zenei közegbe. Ma már ugyan kevésbé divat a CD-vásárlás, de örömmel jelenthetem, hogy a Levédia című album aranylemez lett. Legközelebb június 19-én, délután négykor a Várkert Bazár előtt találkozhat velünk a közönség, a magyar V4-elnökség záróeseményén. – idézi a közlemény az együttes alapító Bársony Bálint szavait. A közlemény Tókos Attila táncművész gondolatival zárul:A Román népi táncok című műhöz készült koreográfiában egy párkapcsolat aspektusait szerettem volna megjeleníteni, a kezdetektől a végéig. Az első találkozás, rácsodálkozás, a kezdeti eufória után a problémákat, például a féltékenységet beleszőttem a munkámba. Bartók amúgy is nagyon közel áll a szívemhez, hiszen az Idéző 1.84 kortárs-néptánc társulat, melyet Ifj. Zsuráfszky Zoltánnal, a Magyar Állami Népi együttes szólistájával alapítottam, Kaleidoszkóp – Hommage á Bartók Béla című estjét nemrégiben mutattuk be.

Borítókép: Bársony Bálint (Fotó: Révai Sára)