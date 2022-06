Ikonikus zenei csoda, amit mindenki ismer, de senki sem tudja, mióta

Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas színésznő, énekesnő, primadonna sem emlékszik arra, mikor és hol hallotta először Seress Rezső örökzöldjét. – Nem tudom megmondani, mikor hallottam először. Vannak olyan dalok, zenék, amelyek olyan mélyen beleivódnak az emberbe, mintha mindig is ismerte volna őket. A Seress-dalok is ilyen ikonikus csodák. Molnár Levente operaénekes kollégám – akinek oldalán Melindaként már számos Bánk bán előadáson vagyunk túl – kért fel erre a produkcióra és csak a forgatáson tudtam meg, hogy Mága Zoltánnal együtt találták ki ezt, akivel szintén rengeteg közös munkánk van, jelenleg is járjuk az országot a száz templomi jótékonysági koncertek kapcsán. Nagyon örültem a feladatnak, mert azt gondolom, hogy mindig, de a mostani időkben még inkább szükség van olyan dolgokra, amik különleges szeretetnyelven keresztül próbálják összehozni, tisztábban láttatni az embereket saját magukkal, és a jelenlegi, egyáltalán nem megnyugtató világunkban zajló dolgokkal kapcsolatban. Nagyon fontos az elfogadás, az empátia, összetartás, összetartozás képessége és talán ezt a zenén keresztül könnyebb átadni. Az ilyen együtt zenélés, közös éneklés az élet egyik legősibb, legegyértelműbb és legkönnyebben elérhető édesítőszere. Mért maradna ki az ember egy ilyen örömforrásból? A zene egyfajta kulcs, ami kinyithatja a békéhez, nyugalomhoz vagy akár egy ránk törő pillanatnyi érzelemvihar megoldásához vezető ajtókat. És erre most igazán nagy szükség van – mondta Fischl Mónika.

A dal hangszereléséről és üzenetéről Elek Norbert zeneszerző-hangszerelő, zongoraművészt faggattuk. – A hangszereléssel kapcsolatosan Molnár Levente barátomnak – aki maga is közreműködő és nem mellesleg a produkció szíve, motorja – az volt az elképzelése, hogy Verdi-szerű operás hangszerelést kapjon a dal. Ezzel keresett meg engem, de természetesen ez keveredett az én filmes, musicales világommal, valamint az is meghatározó volt, hogy – mivel a dallamhoz nem nyúltam, és a harmóniákhoz is csak nagyon keveset – magának a dalnak milyen az eredeti hangulata, világa. A szóló hangszerek mellett egy hatvantagú szimfonikus zenekar, valamint egy vegyeskar és egy gyermekkórus is közreműködött a felvételeken. Jelen helyzetben szerintem minden fontos, ami az embereket megnyugtatja, és azt a jelzést küldi a világnak, hogy nincs szükség erre a háborúra, keressenek békés megoldást a nagyhatalmak a problémáikra. Örülök, hogy részese lehettem egy ilyen projektnek, amely, ha talán csak kis mértékben is, de közelebb viszi az emberiséget ahhoz az egyelőre még utópisztikus világbékéhez, ahol nincs háborúskodás, hanem szeretjük egymást, és ezért az egyetemes szeretetért nem félünk szembeszállni a gonosszal.

Böjte Csaba atyát is megkértük, mondja el gondolatait a produkció kapcsán.

– Mindannyiunkat megdöbbentett, hogy Európa határain belül háború dúl. Azt gondolom, hogy mindenki a maga eszközeivel próbálja a békét közvetíteni. Szent Ferenc atyánk mondta: „Uram, tégy engem a békéd eszközévé!” Ahol háború van, oda békét vigyünk. A gyerekek is örömmel vettek részt ebben a kezdeményezésben. Molnár Levente munkásságára a Jóisten áldását kérem és azokra is, akik a békéért munkálkodnak – hangsúlyozta az atya. A dallal kapcsolatos kérdésre így válaszolt Csaba testvér: – A csapból is annak kellene most folyni, hogy a szeretet a legfontosabb. Nem csak Ukrajnában van háború. Olyan sok ember háborog, még a családon belül is. Sok-sok feszültség, gond van. Az a hatezer gyerek, aki hozzánk került, mind családon belüli meg nem értés, feszültség miatt van nálunk. Nem hiába énekelték az angyalok Jézus Krisztus születésekor: »Békesség a földön a jóakaratú embereknek!« Azt akarta Jézus is, hogy békességben szeressük egymást.

Borítókép: Szvorák Katalin népdalénekes a forgatáson (Fotó: Sós Zoltán)