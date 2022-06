Megalakult a New Millenium Nemzetközi Akadémia

Az akadémia alapvető elvei közé tartozik a befogadás, a sokszínűség és a nemek közötti egyenlőség, hiszen a tehetség nemtől, kortól vagy származástól független.

A létrehozók nagyvonalú ösztöndíjakat biztosítanak, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak is lehetősége legyen részt venni a nemzetközi művészek részvételével megvalósuló átfogó oktatáson. Az akadémia a következő partnerekkel működik együtt: Cadenza Művészeti Ügynökség (Magyarország), Asociación Cultural Musical Sociedad Filarmónica de Vilagarcía (Spanyolország), Polifonia (Bulgária), Anna Rothschild Ensemble Verein (Ausztria). Minden szervezet fogadja a New Millennium Nemzetközi Akadémia (NMIA) mesterkurzusait és műhelyeit az adott partnerországban a következő két év alatt. Budapesten már augusztus 25. és 30. között megtartják a mesterkurzusokat, a New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivállal párhuzamosan.

A NMIA a jelenkor igényeire és tendenciáira reagál, kombinálja a személyes és az online mesterkurzusokat, workshopokat és előadásokat.

Az akadémia egyik sarokpontjaként személyes mesterkurzusokat szervezünk, amelyeket négy helyszínen rendezünk meg. Nyáron Budapesten, Bécsben, Nikolovoban és Vilagarcia de Arousában ötnapos mesterkurzusokat szervezünk partnereinkkel együttműködésben, nemzetközi hírű európai zenészekkel. A személyes mesterkurzusokat év közben is folytathatják a résztvevők online formában, így szeretnénk elérhetőbbé tenni a magas színvonalú oktatást a felnőttek részére is

– mondta Miranda Liu hegedűművésznő, az akadémia alapító-művészeti vezetője.

Miranda Liu hegedűművésznő Fotó: Suha Péter

A mesterkurzusokon kívül workshopokat és előadásokat is szervezünk, amelyekre online formában kerül sor. Ezeknek a témája több olyan területet érint, amelyek a mai világban elengedhetetlenek a hosszú és sikeres karrier felépítéséhez, ugyanakkor a zeneművészeti egyetemeken nem beszélnek róluk. Célunk, hogy a résztvevőknek olyan tudást adjunk át, ami segíti őket például egy állás elnyerésében, karrierjük építésében. Külön foglalkozni fogunk azzal, hogy hogyan készülhetnek fel próbajátékra, tarthatják magukat lelkileg egészségesen. De lesznek előadások a kommunikáció, a közösségi média és a branding témakörében is

– folytatta az alapító.

A New Millennium Nemzetközi Akadémiára bármilyen korú, nemű, származású vagy társadalmi-gazdasági helyzetű zenész jelentkezését várják.

Az akadémia oktatói, előadói nemzetközileg elismert művészek, szakemberek, menedzserek, akik vezető pozíciót töltenek be európai intézményeknél, együtteseknél, illetve nemzetközi zenei versenyek győztesei. Így többek között a következő művészekkel találkozhatnak a résztvevők az oktatók között: Miranda Liu (koncertmester, Concerto Budapest, V4 String Quartet, Central European String Quartet), Korcsolán Orsolya (Musikschule in Wien, Anna Rothshield Ensemble), Vlad Stanculeasa (koncertmester, Baseli Szimfonikus Zenekar, Barcelona Szimfonikus Zenekar, Fesztiválzenekar) – hegedű, Bartosz Koziak (V4 String Quartet, Bydgoszcz zenei egyetem) – cselló, Győri Noémi (Royal Northern College of Music, Manchester) – fuvola, Pálfi Csaba (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) – klarinét, Sugár Gergely (Wiener Symphoniker, Anna Rothshield Ensemble, Grazi Zeneművészeti Egyetem) – kürt, Georgy Tchaidze (a Honens Zongoraverseny győztese), Josu Solaun (az Enescu Zenei Verseny győztese) – zongora, valamint Bábel Klára (Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar) – hárfa.

A jelentkezéseket július 15-ig várják a New Millenium Nemzetközi Akadémia honlapján.