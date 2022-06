Szeptember közepén rendezik meg a XVI. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót + képgaléria

A tánctalálkozó keretében Bozsik Yvette Társulat legújabb, Bohóc kerestetik című produkcióját hozza el Pécsre. A felnőtteknek szóló darab a Nemzeti Táncszínház felkérésére, a világhírű román–francia író, Matei Visniec groteszk drámája nyomán készült, a főszerepben Bozsik Yvette-tel és Vati Tamással.

A FrenÁk Társulat Twins című előadása a tánc nyelvén mesél majd az ikerlét mélyebb rétegeiről. Két táncos, két maszkos figura hol ikerbábuként, hol ikertestvérként keresik az egység, az összetartozás, az elszakadás, az egyedüllét és a magány állapotait.

A Pécsi Balett a Zorba című táncjáték bemutatóját tartja a találkozó alatt. Mikisz Theodorakisz Zorba című balettjének színrevitelével a pécsi társulat az elmúlt két évtizedben létrejött karakteres arculatát, a modern megjelenítésű, közönségbarát előadások tematikáját folytatja. A Juhász Zsolt és Zachár Lóránd rendezésében és koreografálásával, Koncz Péter főszereplésével készülő előadás különlegessége, hogy ötvözi magában a modern táncot és a néptáncot.

Az esemény néptáncos napján a – 14 éven felülieknek ajánlott – Kárment adja elő a Varidance Társulat. Vári Bertalan táncművészei a Karavan Família élő muzsikájára járják vérpezsdítő, virtuóz cigánytáncaikat, egy humorral átszőtt, felejthetetlen estét ígérve.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes legújabb, Toborzó című nagyszabású produkcióját is láthatja a publikum az együttes zenekara, valamint a Honvéd Férfikar előadásában, Zsuráfszky Zoltán rendezésében.

Egy nappal később a Budapest Táncszínház hozza el legújabb, Lisztmánia című humoros táncelőadását Zachár Lóránd koreográfiájával, majd a találkozót a Győri Balett és a Szegedi Kortárs Balett közös estje zárja. A Győri Balett Lukács András The Waves című koreográfiájával érkezik, a Szegedi Kortárs Balett Juronics Tamás Vadak című darabját mutatja be.

A rendezvényről és a jegyekről bővebben Tánctalálkozó.hu oldalon lehet olvasni.

Borítókép: Jelenet a Vadak című előadásból (Fotó: Tarnavölgyi Zoltán)