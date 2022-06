Tükröződések a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben

A Tükröződések kiállítás szombat éjfélig tekinthető meg. A Fedezd fel a műtárgyakat! című múzeumpedagógiai program 18 és 19 órakor kezdődik a kiállításon.

20.45-kor szabadtéri animációs esten várják az érdeklődőket, melyen válogatást mutatnak be a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animációs szakos hallgatóinak munkáiból. A kiállítók: Tudisco Júlia – Harmatcsepp; Hermán Árpád – Sajnálom; Felvidéki Miklós – Fly me to the moon; Molnár Eszter – Kegyelem; Veress Nikoletta – Loner; Molnár Eszter – Tündérek a budai hegyekben; Halasi Bálint – Hídmester; Gyurkó Vitéz – Mikes Lélekközpont; Feiner Janka, Reindl Zoltán, Rolfesz Tamás – Antares; Molnár Ádám – Annalilla; Bella Tamara – Semmi baj; Ászity Boglárka – Alvások; Győrfi Ágnes – Szélfogó.

Munkáikat a Várkapitányi lak épületének jobb oldali, oldalsó falrészén találják.

Együttműködő partnerük a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.

Borítókép: A Várkapitányi lak (Forrás: Csodálatos Magyarország)