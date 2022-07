A lelki fejlődés rejtélyes titkai

A film kerettörténete szerint Vincent-nek (Christian Clavier játssza a tőle megszokott színvonalon) el kell mesélnie lelki fejlődésének történetét, különben meghal. A helyzet abszurditását az adja, hogy a modern, földhözragadt ember nem is igazán érti, mit jelent a lelki fejlődés, a modern ember ahhoz szokott, hogy anyagi gyarapodásával hivalkodjon. Vincent ráadásul egy ambíció nélküli lusta ember, aki teljesen félreérti, mit jelent közalkalmazottnak lenni.

Az alkotás bemutatja, hogy bár a francia közalkalmazott legendásan védett, de ha a munkája valamiért megszűnik, és nem fogadja el a végkielégítést, akkor nemcsak áldás az, hogy nem rúghatják ki, hanem könnyen átokká is változhat, mert bárhova áthelyezhetik.

A filmben ebből fakad a humor forrása, mert Vincent-t még az Északi-sarkra is elküldik, ahol jegesmedvék megfigyelésében kell segédkeznie.

Az igazi csavar az a filmben, hogy minél sanyarúbb körülmények közé kerül Vincent, annál jobban fejlődik a lelki élete. Minél többet lát a világból, annál jobb emberré válik. Az alkotásnak fontos üzenete, hogy a férfit a nő szerelme általában jobb emberré teszi, a női érzékenység, a női szenzibilitás sokat tud árnyalni azon, ahogyan egy férfi látja a világot. De a filmben azt is rögtön észrevesszük, hogy a nő három gyereke különböző férfiaktól van, ami azt jelenti, hogy a nőre is ráfér némi lelki gyakorlat ahhoz, hogy megtanuljon párkapcsolatban élni.

Ez a film korunk emberének önzőségét kritizálja igencsak sok nézőpontból.

Egyrészt látjuk a női önzőséget, amely csak a saját igényeit veszi figyelembe, a férfiakat kihasználja, lélektelen tárgyként kezeli őket, erre utal a mű nem kevés szatirikus jelenete. A hónap dolgozója viszont abban mindenféleképpen kitűnik a temérdek vígjáték sokaságából, hogy azt sugallja, semmi nincs veszve. Mind a női, mind a férfi főszereplő megkapja az esélyt, hogy jobb emberré váljon.