A ma és a holnap legizgalmasabb operadívája érkezik a Margitszigetre

A Margitszigeti Színház színpadának több mint nyolc évtizedes történetét olyan felejthetetlen nyáresték írták, mint amilyennek Aida Garifullina produkciója is ígérkezik, Puccini, Verdi, Gounod és Bellini legszebb áriáival. Brickner Szabolcsnak köszönhetően pedig duettekből sem lesz hiány, a Bohémélet és a Traviata dallamai, így a Libiamo is helyet kaptak a műsorban.

Én teljesen szerelmes vagyok Budapestbe! Kétszer jártam már itt, először a híres zenei producer, David Foster és a magyar hegedűművész, Mága Zoltán meghívására, egy karácsonyi koncert apropóján, másodszor pedig mikor egy duettet vettem fel Plácido Domingóval a hamarosan megjelenő új albumához. Így már volt lehetőségem megnézni Budapestet télen és ősszel, és mivel nagyon bájosnak találtam, boldog vagyok, hogy most nyáron is visszatérhetek ide. A Margitszigeten nem voltam még, de remélem, hogy egy nagy ünnep lesz ez a koncert, egy egész estés, a legszebb áriákkal és dalokkal tarkított gyönyörű utazás. Szeretnék mosolyt csalni az emberek arcára!

– nyilatkozta az énekesnő.

Aida Garifullinát ízlése, stílusa, visszafogott érzelmessége, valamint természetes szépsége együtt teszik az opera egyik legelbűvölőbb alakjává: maga Plácido Domingo a ma és a holnap legizgalmasabb operadívájaként szokta emlegetni. Karrierje valóban figyelemre méltó, hiszen amellett, hogy a 2013-as Operalia versenyen aratott győzelme óta már az operaszínpadok legkiemelkedőbb karmesterei, köztük Valerij Gergiev, Gustavo Dudamel, Zubin Mehta, Kent Nagano, Antonio Pappano, Yannick Nezet-Seguin és Plácido Domingo zenei irányítása alatt énekelt, a klasszikus és modern zenei gáláknak, koncerteknek is állandó vendége. Első lemeze, az Aida 2017-ben jelent meg, s elnyerte az év legjobb szólóalbuma díjat, sőt Rimszkij-Korszakov The Golden Cockerel című művének feldolgozásáért a legjobb operafelvétel kategóriában Grammy-díjra is jelölték.

Olyan legendákkal lépett már színpadra, mint Andrea Bocelli és Robbie Williams, vendégszólistaként énekelt Carl Orff Carmina Buranájának a pekingi Tiltott Városban tartott előadásán. Mozivásznon is kipróbálhatta magát, Stephen Frears Florence – A tökéletlen hang című, Oscar-díjra jelölt filmjében, ahol Meryl Streep és Hugh Grant főszereplése mellett Lily Pons opera-énekesnőként tűnt fel.

Számos jótékonysági alapítvány igazgatóságának tagja, állandóan részt vesz valamilyen humanitárius projektben. 2020-ban Ferenc pápával való találkozását követően a Vatikán éves adománygyűjtő karácsonyi koncertjén is fellépett.

Az idei évadban Firenzében, Milánóban, Berlinben, Lisszabonban, majd Münchenben is színpadra áll, mielőtt a válogatott áriákkal a magyar fővárosba érkezne, hogy bűvös énekével, fiatalos lendületével elvarázsolja az opera szerelmeseit és a műfaj szkeptikusait egyaránt.

Imádok színpadon lenni, hiszen ez az a hely, ami összeköt a közönségemmel! A csillagos ég alatti szabadtéri gálakoncertekben pedig van valami varázslatos, valami igazán romantikus és különleges.

– mondta a szabadtéri koncertről Aida Garifullina.

Az estet a milánói La Scala zenekarának első oboistájából lett karmester, Pier Giorgio Morandi dirigálja majd, aki zeneszerzői és karmesteri tanulmányai alatt olyan mesterektől sajátíthatta el az operák és főként az olasz operajátszás tradíciójának minden műhelytitkát, mint Leonard Bernstein, Seji Ozava és Ferdinand Leitner. A szimfonikus repertoár elismert tolmácsolójaként többek közt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral is dolgozott együtt. Aida Garifullinával a margitszigeti lesz az első közös koncertjük, de mindketten nagyon várják a közös munkát.

Kedvcsinálóként tekintsék meg Aida Garifullina 2018-as párizsi fellépését: