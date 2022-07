Elmaradt a kedd esti Tom Jones-koncert

A közönség eleinte türelmesen, de bizonytalanul várakozott, majd zavaros pletykák támadtak az énekes állapotáról. A szervezők azonban nem adtak teret a találgatásoknak, amint kiderült, hogy a sztár nem tud fellépni, bejelentették, hogy az esti koncert elmarad.

A Surrounded by Time című turné sajtófelelősei hamarosan a szélesebb nyilvánossággal is megosztották a legfontosabb információkat: Tom Jones nem érezte jól magát, ezért az esti fellépést le kellett mondania.

A most elmaradt koncertet 2022. augusztus 16-ra, keddre halasztják, a megvásárolt jegyek pedig automatikusan érvényesek az új időpontra. Sir Tom elnézést kér a felmerülő kellemetlenségekért, és már alig várja, hogy augusztusban felléphessen a magyar közönség előtt – zárul a magyar és angol nyelvű közlemény.

A legendás énekes nem először jött Magyarországra. 2001. szeptember 23-án telt házas koncertet adott a budapesti Kisstadionban, nyolc évvel később, 2009. november 11-én 12 ezer néző előtt lépett föl a Papp László Budapest Sportarénában, 2014. augusztus 23-án pedig Győrben adott nagy sikerű koncertet. De járt nálunk 2017-ben, 2019-ben és 2021-ben is.

A kedd esti fellépését a háború miatt elmaradó kijevi koncertje helyére iktatta be a stábja. Az énekes jelenlegi turnéja egyébként több mint ötven helyszínt érint Európában és Amerikában.



Borítókép: Az énekes 2020-ban ünnepelte pályafutásának ötvenötödik évfordulóját (Fotó: Reuters)