Földrajzilag és kulturálisan is mélyek a közös gyökereink

– Ha kultúráról beszélünk, akkor elsősorban mindenkinek a közösség jut eszébe – mondta Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter az átadás után. – A közösség és a megtartás. Hiszen mi emberek egyedül, egymagunkban, barátok nélkül, szeretteink nélkül elszigetelt személyiségek vagyunk. Ha nem tudunk megnyilvánulni, akkor valójában nem is számítunk. Éppen ezért

a kultúra több mint puszta szórakozás. Közösségeket hoz létre, közösségeket tart meg és közösségeket erősít. A négy ország közös kulturális öröksége erős közösséggé formál bennünket

– összegezte a miniszter. Navracsics Tibor kiemelte, hogy a magyar kulturális elnökség véget ért, de jövőre ismét Magyarország lesz az európai kultúra egyik központja. Veszprém és a Bakony–Balaton régió 2023-ban mint az Európa Kulturális Fővárosa cím viselője dolgozik majd a közös európai kulturális értékek és kapcsolatok megerősítésén.

Marián Varga Szlovákia nagykövetségének képviseletében vette át szimbolikusan az elnökséget. Beszédében arról szólt, hogy

a visegrádi együttműködésnek a jövőben is van perspektívája.

A júliusban induló szlovák elnökséggel kapcsolatban elmondta: prioritásnak tekintik, hogy a V4-es együttműködés olyan projektekre irányuljon, amelyek pozitívumokat hoznak az állampolgárok számára, és nagyon fontos ebből a szempontból a gazdaság, az infrastrukturális fejlesztések, illetve az emberek közötti kapcsolatok erősítése.

A Visegrádi Négyek, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia együttműködésének célja az országok gazdasági, politikai, kulturális és diplomáciai érdekeinek közös képviselete. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár elmondta, hogy a V4 magyar elnökségének két kiemelkedő pillére a visegrádi négyek kulturális logisztikájának erősödése és egymás kultúrájának mélyebb megismerése voltak.

A kulturális sokszínűségünk és gazdagságunk arra predesztinál minket, hogy ezek bemutatásán és az együttműködéseken keresztül a béke és a biztonság érdekében tudunk közösen tevékenykedni

– mondta az államtitkár. – Visegrád a Duna túlpartján áll, és a folyóval összekötött két part kapcsolata szimbolikus üzenet is: széttagoltságunk egyben könnyen áthidalható egységet is jelent itt, Európa közepén mind a négy ország számára – emelte ki.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, a VéNégy fesztivál és színházi találkozó fővédnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a V4-ek együttműködésének nincs alternatívája.

Földrajzilag és kulturálisan is olyan mélyek a közös gyökereink, hogy bármilyen vihar is jött az elmúlt évszázadokban, semmi sem tudta megtépázni ezeknek a nemzeteknek az összefogását

– sorolta Rétvári Bence.

A továbbiakban Varju Krisztina, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára, Tibor Bial cseh nagykövet, Sebastian Kęciek lengyel nagykövet, Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese és Kis Domonkos Márk, a fesztivál igazgatója kapott szót.

Idén az eddigi legmagasabb látogatószámot érte el a VéNégy fesztivál és színházi találkozó.

A négy nap során 11 ezren látogattak el a visegrádi négyek kultúráját fókuszba állító és világsztárokat is felvonultató zenei és színházi programokra. Jövőre rendezik meg a 10. jubileumi fesztivált.

Az ünnepi gálát Koós-Hutás Áron és Horváth Márk duója nyitotta. Kriszta Kinga, a Magyar Állami Operaház szólistája Kálmán Imre Csárdáskirálynő című művéből Szilvia belépőjét, Horváth István, a Magyar Állami Operaház tenorja Puccini Turandotjából a Nessun Dormát, míg Györfi Anna és Vastag Tamás az Erzsébet, a szerelem szentje című musicalből Az Ég tartja a Földet című dalt adta elő. A Recirquel artistája, Herczeg Richárd lélegzetelállító lengőrúd-számával nyűgözte le a résztvevőket. Az ünnepi gálán mutatták be a VéNégy fesztivál és színházi találkozó kéthetes workshopján Juraj Bielik vezetésével készült szlovák–magyar előadást, a Grammatica mysteriit is. A Petőfi Sándor versein, levelein és úti leírásain alapuló válogatás egy olyan kollázst alkot, amely nemcsak komoly, hanem humoros oldaláról is bemutatja a szerzőt, az ifjú Petőfit.

