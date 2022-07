Mindent elural az idétlenkedés + podcast

Sokan arról beszéltek a Gru-trilógia első részei után, hogy a Minyonok igazán megérdemelnének egy saját filmet is, annyira helyesek. A Minyonok: Gru színre lép (rendezte: Kyle Balda és Brad Ableson) című negyedik rész – amely egyébként egy előtörténet, Gru gyerekkorának titokzatos részleteibe vezeti be a nézőt –, a mellékszereplőket teszi meg főszereplőnek, ahogy a film címe is mutatja. Tény, hogy a spanyolos hangzásvilágú halandzsanyelven beszélő apró kis sárga figurák soha nem látott karriert futottak be. Valamiért megszerették őket a nézők. A titok egyébként nem is olyan bonyolult, jószerivel úgy viselkednek, mint a gyerekek. Szeretnivalók és ők is nagyon tudnak szeretni. Ha valamit a fejükbe vesznek, akkor odaadással teszik, de persze az esetek döntő többsé­gében elrontják a dolgokat, ebből adódik a humor forrása. Akárcsak a klasszikus burleszk esetében: itt is a fenékre esés a lényeg.