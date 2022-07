Tekintélyes nemzetközi szövetség tagja lett a Bartók Világverseny

A Nemzetközi Zenei Versenyek Világszövetségének (World Federation of International Music Competitions – WFIMC) több mint száztíz kiemelkedő rendezvény a tagja. A Zeneakadémia eseményei közül a Bartók Világverseny immár a második, amely bekerült e körbe. Az intézmény Marton Éva Nemzetközi Énekversenyét 2019-ben választotta be a testület közgyűlése.

Az 1957-ben létrejött, genfi székhelyű WFIMC tagja például a salzburgi Mozart-verseny, a bécsi Fritz Kreisler-hegedűverseny és Beethoven-zongoraverseny, a helsinki Sibelius-hegedűverseny, a varsói Chopin-zongoraverseny, a brüsszeli Erzsébet királyné verseny, a texasi Van Cliburn-zongoraverseny, a párizsi Long–Thibaud-verseny, a pármai Arturo Toscanini-karmesterverseny és az utrechti Liszt-zongoraverseny.

A WFIMC közgyűlésén méltatták a Zeneakadémia Bartók Világversenyének teljesítményét, magas színvonalát, illetve azt, hogy nemzetközi színtéren is láthatóvá vált. Ugyancsak élénk szakmai érdeklődés kísérte az eseményen a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt, amely idén szeptemberben ötödszörre várja a fiatal tehetségeket a Zeneakadémián.

Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora szerint a Bartók Világverseny taggá választása, valamint a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny iránti komoly szakmai figyelem is bizonyítja az intézmény külföldi elismertségét, nemzetközi észrevehetőségét és az itt zajló világszínvonalú munkát.

