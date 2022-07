Tiszta erőből nyár a ZamJamen

– Én voltam az egyik legjobb dobos Magyarországon, ezt nem lehet elfelejteni – mondta Szikora Robert a ZamJam fesztivál nyitónapi koncertje után lapunknak. Hozzátette, hogy a dobos mindig karmester is, aki nélkül nem ér semmit a zenekar. Az első dobfelszerelését egyébként a szüleitől kapta, és ekkor már el is dőlt minden. Szikora a beszélgetés során megidézte azt időszakot, amikor dobosként a Hungária zenekart erősítette, amelyre a ZamJam színpadán is utalt, miután egy fergeteges dobszólóval örvendeztette meg a közönséget.

Minden nap meg lehet bukni, ennek a tudatában kell felmenni a színpadra. Ha energiát veszítesz, azt megérzi a közönség, menekülni kell a sikerbe – magyarázta az énekes, utalva az együttes nevére: Robi go, vagyis Robi, gyerünk!

Szikora nemcsak énekesi képességeit mutatta meg, hanem a kongadobon kívül például ukulelén is játszott. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

„Kelj fel, nem lehetsz fáradt!” – énekelte egyik leghíresebb dalában Szikora, akinek több évtizedes pályafutás van a háta mögött, de még mindig energikus, fiatalokat megszégyenítő produkcióval állt a színpadon. A Rejtő Jenő történeteit idéző szalmakalap, a szafariöltözék, a táncos gidák, mind az R-GO zenekar egyedi, mással össze nem hasonlítható stílusjegyei. A csikidam stílus megteremtőjeként olyan slágerek kötődnek a zenekarhoz, amelyeket a mai napig mindenki ismer, énekel és szeret. Az R-GO töretlen sikerrel száguld a Bombázóval, a Megy a lánnyal és a többi szerelmes dalával.

Az énekes pontosan tudja és érzi, hogyan teremtsen meghitt kapcsolatot a közönséggel. Régi, már-már klasszikussá vált slágerei után, amikor úgy tűnt, hogy már nem lehet tovább fokozni a hangulatot, akkor Szikora Róbert magasabb fokozatra kapcsolt, és egy újabb meglepetéssel állt elő.

Úristen! – üvöltötte Szikora és érkezett a ValMar-duó, vagyis Valkusz Milán és Marics Peti. A vendégek a legnépszerűbb dalukat adták elő Zamárdiban, amelyet Szikora Róberttel közösen készítettek. A Ki ez a lány? című sláger több mint hatmillió letöltést élt meg az interneten eddig, az este különlegessége pedig az volt, hogy ezzel a számmal először léptek fel Szikora Róberttel élő koncerten.

A Balaton-parti nosztalgiakoncerten sikerült a varázslat. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

A pálmafás díszlettel, a töménytelen mennyiségű buborék fújásával a varázslat létrehozása volt a cél, ahogyan az egyik dala előtt mondta az énekes: a hétköznapi életből akarja elrepíteni a közönséget. A Balaton-parti nosztalgiakoncerten mindez sikerült.

Borítókép: Negyven éve a színpadon (Fotó: Oszlányi Gyöngyvér)