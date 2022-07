Tőkés László különleges könyvet kapott a Tusványoson

A meglepetéskötetet a Kós Károly Sátorban mutatták be az Orbán Viktor miniszterelnök társaságában lezajlott délelőtti politikai fórum után pár órával. A kötetről és Tőkés Lászlóról elsőként Sándor Krisztina beszélt, majd Kóczián Viktória szerkesztő mutatta be a vaskos kiadványt. A teológus a válogatás céljai közé sorolta az egykori kolozsvári teológiai hallgató, majd ifjú lelkész láttatását, aki a formálódás évei alatt elköteleződve az Isten terve mellett szolgálta a gazdag értékekkel és kultúrával rendelkező, kisebbségben és elnyomásban élő magyarokat. Láttatni szerették volna továbbá a lelkipásztort, aki a gyülekezeti közösségének elhivatásából adódóan az Istentől jövő lelki táplálékot igyekezett továbbadni, mindezt szorosan illesztve ahhoz a kontextushoz, amely őt körülvette. Láttatni szerették volna a forradalmárt, aki szembe mert nézni az élet végének hirtelen lehetőségével, de akit a félelemnél erősebben ösztönzött az igazságtalanság elleni harc. Láttatni szerették volna a püspököt, aki főpásztori és közösségvezetői megbízatásával új környezetet kapott, majd az európai parlamenti képviselőt, aki lehetetlen terepen próbált meg küzdeni a kisebbségekért.

A kötet tartalmaz egy válogatást prédikációiból, teológiai okfejtéseiből, rádiós bejelentkezéseiből, továbbá a harminc évvel ezelőtti balesete utáni lábadozása alatt íródott naplóját. Keresztmetszetét kívánja adni egy közel fél évszázados aktív közéleti szerpelésnek, amelynek koránt sincs vége.

Kóczián Viktória véleménye szerint Tőkés László műveit és ezt a kötetet is azért érdemes olvasni, időről időre elővenni, mert egy „olyan széleskörű ismeretekre irányuló, a világ tapasztalható jelenségek megértésére és megjobbítására törekvő gondolkodást ismerhetünk meg benne, […] amely maradandó mérföldkő”.

A hozzászólások sorát Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke folytatta, aki Tőkés László egyik legrégebbi munka- és küzdőtársaként kifejezte köszönetét azoknak, akik a kötet létrejöttét segítették, illetve azért, hogy annak megjelenése valóban meglepetésként érte a püspököt, hiszen szerzői és szerkesztői „ügyesen konspiráltak”, magát a főszereplőt be sem vonták a folyamatba. Továbbá köszönetet mondott Tőkés László munkatársainak, barátainak és családjának, hogy segítették ezt a munkát. Emlékeztetett: a könyv alcíme (Isten szeretetében, Erdély ölelésében) éppen arra is kíván utalni, hogy az EMNT elnöke „megrögzött Erdélyben maradás párti”.

A hallgatóság soraiban ülő Gabriel Andreescut is szólásra kérték – neki lévén egy írása is a kötetben –, aki egyike azon román gondolkodóknak, akik számos, az erdélyi magyarságot érintő témában, így Tőkés László ügyében is empátiával nyilvánultak meg. A bukaresti politológus és emberi jogi aktivista méltatta Tőkés munkásságát, a megjelent kötetről pedig kijelentette, román nyelvre is szükséges lenne mielőbb lefordítani, hogy mindenki megismerhesse ezt a kivételes élettörténetet-művet.

A kötetbemutató végén Tőkés László hosszan dedikálta a Méry Ratio kiadásában, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásával megjelent „meglepetéskötetet”.

Borítókép: Tőkés László dedikálja a róla szóló kötetet (Fotó: EMNT)