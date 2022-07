Új kiállítótér nyílt Budapesten

A tárcavezető a Queenie Rosita Law üzletasszony alapította Q Contemporary Múzeum megnyitása alkalmából hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt évtizedben kiszámítható, stabil és kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatrendszert hozott létre Kínával. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy évről évre jelentős rekordok dőlnek meg a kétoldalú együttműködésben, de fontos, hogy a két ország, a két nemzet kapcsolata ne pusztán számokkal legyen leírható, hanem annak az emberi alapja is meglegyen, amit leginkább az oktatással és a kultúrával lehet megteremteni.

Erre példaként említette, hogy Magyarországon öt Konfuciusz Intézet működik, ahogy Pekingben is van Magyar Kulturális Intézet már lassan egy évtizede, valamint Kínában több más helyen is lehet magyarul tanulni.

A Q Contemporary Múzeum épülete az Andrássy úton Fotó: MTI/Balogh Zoltán



A miniszter kijelentette, hogy az ezen a téren elért sikerek bizonyítéka a mostani megnyitó is. Szavai szerint az Andrássy úton álló volt Rausch-villában ezer négyzetméteren kialakított kiállítótér új színt hoz Budapest amúgy is pezsgő művészeti életébe, lehetőséget teremtve a kortárs magyar művészek számára, hogy megtalálják az utat a világ nagyközönsége felé.

Hozzátette, az egymástól sok ezer kilométerre lévő és teljesen eltérő kulturális örökséggel rendelkező országok esetében különösen fontosak a hídépítők, ezért megköszönte Queenie Rosita Law-nak és férjének, hogy rengeteg időt, energiát és pénzt fektettek a kétoldalú kapcsolatrendszer emberi oldalának megalapozásába.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Queenie Rosita Law alapító üzletasszony az Andrássy úton otthonra találó Q Contemporary Múzeum megnyitóünnepségén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)