Úszva a nézők feje felett

James Blunt magyarul köszöntötte a nézőket, és később is többször csodálatát fejezte ki, hogy itt lehet és mennyi energiát kap a közönségtől. – Ezek a dolgok, amikből az álmok születnek – mondta, majd szellemesen megjegyezte, hogy jövőre is lefoglalja a stadiont, ha mindenki visszajön.

A koncert során az énekes az est egyetlen pillanatát sem engedte ki a kezéből.

Az energikus és sokoldalú zenész folyamatosan fenntartotta a néző figyelmét, nemcsak a világslágereivel, hanem intelligens és könnyed humorával is. Az izgatott közönség pedig folyamatosan reagált Blunt mondataira, aki elmesélte, hogy a pandémia időszaka alatt milyen nehéz volt neki is a bezártság, és hogy ő is jobban értékelte ez alatt az idő alatt az otthonát és az emberi kapcsolatokat, mert minden múlandó.

James Blunt karizmatikusan irányította a hallgatóságot.

Az este dalainak összeállítása pedig remek egyveleg volt a régi daloknak és az újaknak.

Az énekes koncertturnéja a több mint tizennyolc hónapos bezártságot követően kezdődött februárban Angliában, illetve júniusban a kontinensen indult, és a tizenhét állomásos nyári turné második helyszíne Magyarországon a veszprémi arénában volt, a Veszprémfesztivál utolsó záró napjaként teltház előtt.

Az énekes Stars Beneath My Feet címmel ősszel megjelenő lemeze, amely a koncertturné gerincét adta, kitűnő egyvelege a régi daloknak és újaknak, mint például a Love Under Pressure sláger, ami egy sokkal dancesebb popos hangzásvilágot jelenít meg, miközben visszatér az igazi klasszikus James Blunt-i dalokhoz, amik nemcsak a szívhez szólnak, hanem el is gondolkodtatnak.

A közönség elkapta a gázálarcos sztárt Forrás: VeszprémFest

A teljes koncertbeszámolót a holnapi lapszámban olvashatják.

Borítókép: Jemes Blunt (Forrás: VeszprémFest)