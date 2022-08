A „legjobb együttes” jutalma

– Mindig ez a legszebb díj – fogalmazott a Présház-interjúban Pozsgai Zsolt, aki kifejtette: azért nagyon fontos számára, mert nem a „hivatalos” filmszínészekkel dolgozik, olyanokkal, akiket a filmes összetartás nem enged a közelbe, de akiknek a tehetségéről meg van győződve.

– Dolgoztam velük színházban, és végig éreztem, ha filmre kapok lehetőséget, viszem őket – elevenítette fel az író-rendező, hozzáfűzve: Szabó Máté nagyon sok díjat kapott Monte-Carlótól Bhutánig, mint legjobb színész. Pap Katalin is, Lux Ádám is. Ez azonban nem eredményezi azt, hogy mások is hívják őket, de a lelki békéjüknek jót tesz.

– Nekem is meglepő, hogy milyen sok díjat kaptunk Miamitól Los Angelesig, Las Vegasig, New York, San Francisco… A híres „Only The Best Film Awards” amerikai fesztivál csak a legjobb filmeknek – több díjat kaptunk itt is. – sorolta Pozsgai Zsolt. – Miért fontos? Nem tudom, nekem ugyanolyan fontos Bhután vagy India, mint az Egyesült Államok. Nyilván rendkívül jólesik, hogy ha egy filmnagyhatalomban sikert lehet elérni. És Magyarország kezd felértékelődni a világban, ezt érzem mindenhol. És az ország mellett figyelmet kaphat a film is. Most fontos, milyen alkotásokat küldünk ki a világba.