Anna Netrebko az Operaházban

Szeptember 25-i operaházi zongorás ária- és dalestjén Anna Netrebko Debussy, Dvořák, Rahmanyinov, Rimszkij-Korszakov és Richard Strauss dalai mellett részletek ad elő többek közt Cilea Adriana Lecouvreur, Charpentier Louise, Csajkovszkij Pikk dáma, Leoncavallo Bajazzók, Saint-Saëns Sámson és Delila, valamint Offenbach Hoffmann meséi című operáiból.

Anna Netrebko partnere az esten Pavel Nebolsin zongoraművész. A számos nemzetközi elismerést is elnyert fiatal orosz tehetség több mint egy évtizede dolgozik a moszkvai Bolsoj Színház operaénekeseivel, 2017 óta pedig rendszeres közreműködője a Netrebko–Eyvazov házaspár fellépéseinek. Az est további fellépői közt szerepel Elena Maximova orosz mezzoszoprán, aki két évtizedes pályafutása során visszatérő vendége volt már a Bajor, a Berlini és a Bécsi Állami Operaháznak, a londoni Királyi Operának, valamint a New York-i Metropolitannek is. Hegedűn a mindössze 17 éves, svájci Kurt Mitterfellner működik közre.

Anna Netrebko, a dél-oroszországi Kransznodarban 1971-ben született énekesnő a Szentpétervári Konzervatórium elvégzését követően 22 évesen debütált a moszkvai Mariinszkij Színház Figaro házassága előadásának Susannájaként, Valerij Gergijev irányítása mellett. Egy évvel később az Egyesült Államokban is bemutatkozott a Ruszlán és Ludmilla női címszerepében a San Franciscó-i Operaházban, ahol az elkövetkező évadokban is rendszeres vendég volt az 1990-es évek második felében. A MET társulatával 2002-ben Prokofjev Háború és béke című operájában Natasa szerepében állt színpadra, majd az igazi nemzetközi áttörést még ugyanebben az évben a Salzburgi Ünnepi Játékok Don Giovanni-előadásában Donna Anna szerepe hozta el neki, Nikolaus Harnoncourt vezényletével. A nagy sikerű fellépést a Deutsche Grammophonnal kötött exkluzív lemezszerződés és meghívások egész sora követte a világ rangos operaházaitól. Anna Netrebko rangos szakmai elismerései között szerepel három Grammy-jelölés, valamint az Egyesült Királyság Klasszikus BRIT-díja az Év énekese és Az év női előadója kategóriában. 2017-ben Ausztria Kamaraénekesnője címmel tüntették ki, és elnyerte a Legjobb énekesnő díját a Nemzetközi Operadíjátadón. Legújabb lemeze, a Verdi, Wagner, Strauss, Puccini, Cilea és Purcell áriáit felvonultató Amata dalle tenebre 2021 novemberében jelent meg.

Borítókép: Anna Netrebko (Fotó: Julian Hargreaves)