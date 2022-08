Budapestre látogat a Dropkick Murphys

A kelta punk legnépszerűbb csapata hamarosan visszatér Budapestre, azonban a februári koncertjük előtt még egy új lemezzel jelentkeznek szeptember 30-án This Machine Still Kills Fascists címmel. Az album különleges tematikával készült, ahogy már a címéből is sejteni lehet, az egyik legnagyobb példaképük, Woody Guthrie munkásságához nyúlt a bostoni banda, a legendás énekes-dalszerző eddig kiadatlan szövegeit zenésítették meg – áll a Livenation.hu közleményében.

A lemez előzeteseként máris kijött a második videó, a Ten Times More.

A zenekar nyáron a legnagyobb európai fesztiválokon lépett fel, és ismét elvitték a legjobb hangulatfelelős címkét a világsztárok orra elől. Fellépéseik mindig élményszámba mennek, már csak a színpadról áradó óriási energia és jókedv miatt is.

Ősszel amerikai turnéra indulnak, majd januártól következik Európa a régóta várt hatalmas bulikkal – derül ki a közleményből.

A The Dropkick Murphys február 7-én a Budapest Arénában ad koncertet, melyre a jegyeket a https://jegy.rock1.hu vagy a www.funcode.hu oldalon lehet megvásárolni.