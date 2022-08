Minden várakozást felülmúlt a második Déryné Fesztivál 

Évtizedek óta pártolója vagyok annak a küldetésnek, amely a Déryné Program két évvel ezelőtti létrehozásával végre maradéktalanul megvalósul: Színház mindenkinek! Ezért is különös öröm számomra, hogy 2022-ben második alkalommal is fővédnöke lehettem a Déryné Fesztiválnak, amely Sátoraljaújhely és környéke kulturális életét pezsdítette fel ismét, öt csodálatos napon keresztül. Már izgatottan várom, hogy Kis Domonkos Márk és a szervezők milyen programokkal készülnek a jövő évre, hiszen az már biztos, hogy jövőre is visszatérnek!– hangsúlyozta Halász János, országgyűlési képviselő, a Déryné Fesztivál fővédnöke.

„Minden várakozásunkat felülmúlta a második Déryné Fesztivál, ha lehet, még fantasztikusabb volt a hangulat, mint tavaly! Büszkék vagyunk arra, hogy idén még színesebb, még gazdagabb programkínálattal ajándékozhattuk meg a közönséget. A célunk, hogy jövőre ismét felülmúljuk magunkat, mert az már biztos, hogy 2023-ban is lesz Déryné Fesztivál Sátoraljaújhelyen!" – fogalmazott Kis Domonkos Márk, a rendezvényt életre hívó Déryné Program és a fesztivál igazgatója.A változatos programok ismét minden korosztályt megszólítottak: a gyerekek interaktív Petőfi-vetélkedőn vehettek részt, emellett bábelőadás, mesemondó, artista- és hangszerbemutató várta őket, míg a felnőttek szórakozásáról magas színvonalú koncertek és színházi előadások gondoskodtak olyan gyönyörű helyszíneken, mint Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma és annak kertje, az Ungvári Borterasz, a Völgyszínház vagy éppen a Zsólyomkai Pincesor.